Рынок акций РФ во вторник будет восстанавливаться после снижения - Альфа-банк

Рынок акций РФ во вторник будет восстанавливаться после снижения, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Мы ожидаем, что во вторник российский рынок акций будет восстанавливаться, так как на рынки возвращаются инвесторы, покупающие на снижении рынка, - пишет Волш. - Хотя паника улеглась, нервозность на рынках сохраняется - приближается четверг, когда предстоят процентные выплаты по облигациям Evergrande. Инвесторы также внимательно следят за заседанием ФРС, в частности, за сигналами готовности начать количественное свертывание. Центробанк начнет свое двухдневное заседание сегодня, тогда как пресс-конференция главы ФРС Д. Пауэлла состоится в среду".

На взгляд эксперта, нынешний сентябрь вновь подтверждает свою репутацию наиболее слабого месяца года на глобальных рынках акций, однако аналитики и трейдеры задаются вопросом о возможной дальнейшей коррекции рынков, особенно если ФРС примет решение начать количественное свертывание уже в этом году, несмотря на рост неопределенности по поводу восстановления экономики в условиях продолжающегося распространения Дельта-штамма COVID и перебоев в цепочках поставок.

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