21 сентября 2021 года 10:00
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник попытается вернуться к отметке 4000п
По мнению аналитиков, торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, с незначительного роста, индекс Мосбиржи попытается вернуться к отметке 4000 пунктов.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3975-3985 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4000, 4020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее указанный индекс способен продолжить коррекционный подъем к ближайшему значимому "круглому" уровню 4000 пунктов".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Индекс Мосбиржи во вторник попытается возвратиться в район 4000 пунктов. Однако продолжаем смотреть на ближайшие перспективы рынка консервативно".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России во вторник достаточно спокойный. Индекс Мосбиржи может попытаться вернуться ближе к отметке 4000 пунктов. В техническом плане первая цель на коррекцию была выполнена индексом Мосбиржи, когда его значение опустилось в зону 3980-4000 пунктов. Однако зона эта оказалась весьма непрочной, и закрытие на дневном графике на более низких значениях предлагает сценарий движения в сторону 3900-3920 пунктов. Для возвращения к росту индексу Мосбиржи необходимо закрыть день выше 4000 пунктов, а лучше выше недельного закрытия предыдущей недели".
BCS Express: (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи во вторник. Общая картина по индексу Мосбиржи пока не располагает к паническим распродажам. Рыночный откат укладывается в рамки устоявшегося восходящего тренда. Более того, еще есть пространство для более значительной коррекции. В частности, нижняя граница тренда расположена около 3850-3860 пунктов. До этих отметок еще 2,7%".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка ростом на 0,5%".
Альфа-банк (Джон Волш): "Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет восстанавливаться, так как на рынки возвращаются инвесторы, покупающие на снижении рынка. Хотя паника улеглась, нервозность на рынках сохраняется - приближается четверг, когда предстоят процентные выплаты по облигациям Evergrande. Инвесторы также внимательно следят за заседанием ФРС, в частности за сигналами готовности начать количественное свертывание".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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