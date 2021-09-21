Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $73-75/барр. во вторник - BCS Express

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в границах диапазона $73-75 за баррель в течение торговой сессии во вторник, предполагают аналитики BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent утром вторника торгуются в плюсе, реагируя на слабость DXY. До заседания ФРС в среду взгляд на котировки нейтральный. Торговый диапазон может быть сформирован границами $73 и $75 за баррель, а динамика котировок внутри диапазона может быть обусловлена информационным фоном на мировых площадках", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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