Идея дня: стоит обратить внимание на акции Delta - "ВТБ Мои Инвестиции"

Перспективы Delta и других авиакомпаний, обслуживающих международные пассажирские маршруты, улучшатся после отмены карантина для вакцинированных путешественников, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции"

"Акции Delta air lines inc. - входит в Топ-10 акций США - выросли на 1,7% на падающем рынке. Администрация США объявила, что полностью вакцинированные путешественники могут въезжать в США с ноября без карантина. Отмена карантина для вакцинированных путешественников значительно увеличит объемы международных пассажирских перевозок. Это улучшит перспективы Delta и других авиакомпаний, обслуживающих международные пассажирские маршруты", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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