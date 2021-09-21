Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут заседание правительства РФ и макростатистика из США:

- Правительство РФ проведёт заседание, посвящённое перспективам социально-экономического развития страны, на котором должны выступить зампредправления "Газпрома" Елена Бурмистрова и замгендиректора "РУСАЛа" по сбыту Роман Андрюшин.

- В США будут опубликованы еженедельная сводка по товарным запасам углеводородов от Американского института нефти, статистика по закладкам жилых домов и разрешениям на строительство, а также данные по счёту текущих операций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.