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21 сентября 2021 года 10:30
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут заседание правительства РФ и макростатистика из США: - Правительство РФ проведёт заседание, посвящённое перспективам социально-экономического развития страны, на котором должны выступить зампредправления "Газпрома" Елена Бурмистрова и замгендиректора "РУСАЛа" по сбыту Роман Андрюшин. - В США будут опубликованы еженедельная сводка по товарным запасам углеводородов от Американского института нефти, статистика по закладкам жилых домов и разрешениям на строительство, а также данные по счёту текущих операций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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21 сентября 2021 года 19:57
Москва. 21 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль несколько усилил повышение к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне и на фоне позитивной динамики мировых рынков. читать дальше
.21 сентября 2021 года 19:25
Коррекция рынка акций РФ во вторник оказалась скомканной из-за слабости нефти, выросли ММК и Газпром
Москва. 21 сентября. Коррекционный рост рынка акций РФ во вторник вместе с мировыми площадками оказался скомканным из-за слабости нефти, которая вечером растеряла почти весь утренний рост, а также опасений за экономику Китая в свете угрозы банкротства крупнейшего застройщика Evergrande. Индекс Мосбиржи остался на уровне предыдущего дня на фоне укрепления рубля, при этом лидировали в росте бумаги "Магнитогорского металлургического комбината", "Газпрома" и "Роснефти". читать дальше
.21 сентября 2021 года 19:10
Москва. 21 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря наметившейся стабилизации ситуации на рынке базовых активов (US Treasuries) в ожидании очередного заседания ФРС США, а также снижению рисков распространения долговых проблем китайского девелопера Evergrande на другие компании и сектора. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств практически не изменились. читать дальше
.21 сентября 2021 года 19:04
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - процентная ставка для первоклассных заемщиков в Китае (04:30 МСК); -... читать дальше
.21 сентября 2021 года 18:42
Восстановление аппетита к риску поможет рублю укрепиться до 73 руб./$1, однако, если ФРС разочарует рынки, российской валюте не избежать новой волны ухода от риска, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Доллар во вторник в первой... читать дальше
.21 сентября 2021 года 18:18
Рубль вряд ли выйдет за пределы диапазона 72-74 руб./$1 в ближайшее время, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Как отмечают аналитики банка Станислав Мурашов и Григорий Чепков, к негативу последних дней, вызванному перспективой дефолта китайского девелопера Evergrande, добавляется неопределенность... читать дальше
.21 сентября 2021 года 17:51
"Финам" рекомендует покупать акции Tencent Holdings Ltd с прогнозной ценой 548,20 гонконгского доллара (HKD) на сентябрь 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Онлайн-бизнес Tencent сталкивается с новыми сложностями на фоне ужесточения регулирования со стороны... читать дальше
.21 сентября 2021 года 17:30
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 к концу сентября текущего года, считают аналитики Sber CIB. ФРС США в среду объявит итоги заседания по денежно-кредитной политике, и эксперты Sber CIB ждут, что из-за распространения COVID-19 Федрезерв отложит решение по сокращению... читать дальше
.21 сентября 2021 года 17:09
"Финам" рекомендует покупать обыкновенные акции "Ростелекома" с прогнозной ценой 119,7 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 29% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Эксперт Леонид Делицын отмечает следующие... читать дальше
.21 сентября 2021 года 16:41
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73-73,6 руб./$1 до оглашения итогов заседания ФРС в среду - BCS Express
Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 73-73,6 руб./$1 до момента оглашения итогов заседания ФРС США в среду, 22 сентября, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Развивающиеся валюты во вторник неплохо укрепляются на фоне нисходящей динамики доллара. Правда, она... читать дальше
.21 сентября 2021 года 16:11
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Акрона" с прогнозной ценой 7500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Мировые цены на азотные... читать дальше
.21 сентября 2021 года 15:52
Спешить с наращиванием длинных позиций по акциям "ММК" в текущий момент не стоит, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "ММК" повышаются без конкретных фундаментальных причин, пытаясь восстановиться от локальных минимумов, достигнутых в том числе... читать дальше
.21 сентября 2021 года 15:45
Москва. 21 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник; рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне вслед за нефтью, также восстанавливающей свои позиции после снижения по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.21 сентября 2021 года 15:33
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,0595 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 0,0475 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Кредитор демонстрирует... читать дальше
.21 сентября 2021 года 15:13
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции RingCentral Inc. с целью $290 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,67%, стоп-приказ: $209, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания получила унифицированную... читать дальше
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