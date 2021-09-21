Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 86,0-87,0 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"Масштабная коррекция фондовых рынков и массовый уход инвесторов из рисковых активов вместе с падением сырьевых котировок привели к снижению курса рубля. В понедельник, 20 сентября, курс доллара составил 73,59 руб. (+74,0 коп.), курс евро - 86,31 руб. (+90,0 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 81,2 коп. и составила 79,32 руб. Кроме того, факторами давления для мировых площадок стала ситуация с долгами китайского девелопера China Evergrande Group - дефолт компании может стать триггером для снижения фондовых рынков. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, после которого регулятор может обозначить сроки сворачивания программы выкупа активов, которая стала ощутимой мерой поддержки экономики после пандемии", - отмечает эксперт.

Также Бадьянов отмечает, что на утренних торгах вторника валютные пары демонстрируют слабую динамику в ожидании новых триггеров для движения: курс доллара составил 73,36 руб. (-6,5 коп.), курс евро - 86,06 руб. (-1,5 коп.).

По мнению Бадьянова, в краткосрочной перспективе внешняя конъюнктура будет иметь определяющее значение для курса российской валюты, а фактором поддержки рубля выступит наступление налогового периода в РФ, когда компании перечисляют в бюджет налоги и акцизы. В течение дня рубль может торговаться в диапазоне 73,5-74,5 в паре с долларом и на уровне 86,0-87,0 руб. в паре с европейской валютой, полагает аналитик.

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