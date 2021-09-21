Доходность 10-летних ОФЗ останется во вторник на уровне 7,20% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, останется во вторник на уровне 7,20% годовых, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Минфин РФ уже выполнил план заимствований на третий квартал, поэтому в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры на ближайших аукционах ведомство может сократить объем предложения нового госдолга. Это будет способствовать стабилизации цен длинных ОФЗ около достигнутого уровня. Во вторник ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ около 7,20% годовых", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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