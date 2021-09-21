Возможен рост индекса Мосбиржи к 4000п на торгах во вторник - "Открытие Брокер"

Возможен рост индекса Мосбиржи к уровню 4000 пунктов в течение торговой сессии во вторник, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Внешний фон перед стартом торгов в России во вторник достаточно спокойный. Индекс Мосбиржи может попытаться вернуться ближе к отметке 4000 пунктов, - отмечает эксперт Андрей Кочетков. - В техническом плане первая цель на коррекцию была выполнена индексом Мосбиржи, когда его значение опустилось в зону 3980-4000 пунктов. Однако зона эта оказалась весьма непрочной, и закрытие на дневном графике на более низких значениях предлагает сценарий движения в сторону 3900-3920 пунктов. Для возвращения к росту индексу Мосбиржи необходимо закрыть день выше 4000 пунктов, а лучше выше недельного закрытия предыдущей недели".

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