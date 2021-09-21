Рубль проведет торги вторника в диапазоне 73-73,5 руб./$1 - "Алор Брокер"

Российская валюта проведет торговую сессию во вторник в основном в диапазоне 73-73,5 руб./$1, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"После снижения в понедельник на утренней сессии вторника рубль подрастает к доллару. Для национальной валюты динамику понедельника можно записать в зачет: при таком резком ухудшении внешнего фона падение российской валюты могло бы быть намного более сильным. Среди позитива можно отметить и то, что промежуточное сопротивление на уровне 73,5 руб./$1 устояло. Правда, как нам кажется, не очень надолго. Во вторник основную часть торгов пара доллар/рубль проведет в довольно узком диапазоне 73-73,5 руб./$1", - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.