Старт торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет, вероятно, в диапазоне 3975-3985п - "Алго Капитал"

Старт торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет, вероятно, в диапазоне 3975-3985 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3975-3985 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4000, 4020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее указанный индекс способен продолжить коррекционный подъем к ближайшему значимому "круглому" уровню 4000 пунктов", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация августовской статистики по числу выданных разрешений на строительство и по количеству закладок новых домов в США (15:30 МСК).

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