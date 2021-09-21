Предпосылок для сильного роста или снижения цены золота в настоящее время нет - BCS Express

Предпосылок для сильного роста или снижения цены золота в настоящее время нет, говорится в комментарии BCS Express.

"Стоит отметить, что рост цены золота пока достаточно умеренный. В условиях разрастания рыночной неопределенности его сильное снижение в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать, однако и для взрывного подъема предпосылок пока недостаточно. На мой взгляд, о более существенном подъеме золота и смене рыночного сентимента можно будет рассуждать при возврате котировок выше $1830-1835 за тройскую унцию", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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