Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут приостановить снижение на стабилизации внешней конъюнктуры

Москва. 21 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут приостановить снижение на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в понедельник на новостях из Китая. Кроме того, инвесторы американского рынка акций начинают готовиться к очередному заседанию Федеральной резервной системы. Многие эксперты ожидают, что Федрезерв объявит о начале сворачивания программы выкупа активов. Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) предупредили, что не исключают возможности коррекции S&P 500 вниз на 20% или более.

Долговые проблемы китайского застройщика China Evergrande Group вызвали сильные опасения у инвесторов по всему миру, спровоцировав негативную динамику на мировых финансовых рынках в понедельник. Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande.

В свою очередь рынки акций Японии и Гонконга торгуются в "медвежьем" тренде во вторник, в то время как австралийский индекс растет. Биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. В КНР отмечают осеннее равноденствие, а в Южной Корее - осенний праздник Чхусок. Японский Nikkei 225 упал по итогам дня на 2,15%. Гонконгский Hang Seng к 8:00 МСК опустился на 0,3%. Котировки акций китайского застройщика China Evergrande Group продолжают снижаться из-за долговых проблем компании. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала. К 8:06 МСК котировки акций Evergrande снизились на 3,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:30 МСК прибавил 0,3%. Во вторник состоялось сентябрьское заседание Резервного банка Австралии, на котором регулятор монетарной политики страны оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне - 0,1% годовых и подтвердил план по сокращению выкупа гособлигаций с ноября 2021 года до 4 млрд австралийских долларов в неделю с текущих 5 млрд. Программа выкупа продлится как минимум до середины февраля 2022 года, сообщил центробанк.

Цены на нефть повышаются после снижения почти на 1% по итогам предыдущей сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $74,6 за баррель, что на 0,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 1,88% - до $73,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,07 за баррель, что на 1,11% выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов опустилась на 2,3% - до $70,29 за баррель. Цены демонстрируют рост впервые за три сессии.

Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет восстановлена в течение нескольких месяцев в связи с ущербом, нанесенным ураганом "Ида". Нефтекомпания Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A), крупнейший производитель в регионе, сообщила, что из-за повреждений ее перевалочная станция будет закрыта до конца текущего года. Между тем негативным фактором для рынка является ситуация с китайским застройщиком China Evergrande Group. Долговые проблемы Evergrande вызывают у инвесторов опасения по поводу устойчивости восстановления китайской экономики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась всего в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,572 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,443 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 сентября снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (18-20 сентября) 0,03%, опустившись до 726,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,56%), "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,31%) и "РЖД-28" (-0,28%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,2%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,05%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "КарМани" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей в размере 12,75% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачено по 10% от номинала. Сбор заявок на облигации прошел 20 сентября. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск размещается по закрытой подписке.

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона двухлетних бондов серии 002Р-14 объемом от 5 млрд рублей на уровне 7,9-8,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 8,06%-8,16%. Сбор заявок на облигации пройдет 21 сентября с 11:00 до 16:00 МСК.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) не позднее 28 сентября соберет заявки на облигации серии 001Р-03 объемом не более 7,8 млрд рублей со сроком обращения 7 лет и офертой через 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 30 сентября. Кроме того, ПАО "Нижнекамскнефтехим" 16 сентября с 11:00 до 12:00 МСК эмитент провел сбор заявок на 7-летние облигации серии 001Р-02 объемом 17,2 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,2% годовых. По бумагам предусмотрена 5-летняя оферта. Техразмещение запланировано на 22 сентября. Купоны выпусков полугодовые.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна 0,1% годовых, по выпуску 4 октября предстоит оферта.

ООО "Транспортная концессионная компания" установило ставку 3-го купона облигаций класса А3 на уровне 10,012% годовых. Компания в сентябре 2019 года полностью разместило облигации класса "А3" объемом 1,374 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых. Продолжительность первых пяти купонных периодов составляет один год. Ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения бондов - 15 лет, предусмотрена оферта через 5 лет.

ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" установило ставку 5-10-го купонов облигаций 1-й серии на 1 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Выпуск был размещен в сентябре 2019 года по ставке 11,75% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет. В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций эмитента на сумму 1,15 млрд рублей и один выпуск классических бондов на 1 млрд рублей.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций АО "Бизнес-Недвижимость" серии 001Р-01. Согласно изменениям, выплата 5-го купона состоится в 5-й рабочий день с даты регистрации биржей изменений, 6-го купона - 26 ноября. Далее купоны будут выплачиваться ежеквартально. Кроме того, ставка 6-го купона устанавливается равной 2-летним ОФЗ+3,5%, к ней приравнены ставки 7-17-го купонов. Ранее владельцы облигаций АО "Бизнес-Недвижимость" дали согласие на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске. Также облигационеры отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае снижения доли участия эмитента в уставном капитале до размера менее 50% уставного капитала плюс 1 обыкновенная именная акция и (или) снижения доли владения эмитента обыкновенными именными акциями до размера менее 50% обыкновенных именных акций плюс 1 обыкновенная именная акция АО "Мосдачтрест". Облигации серии 001Р-01 сроком обращения 4 года на 4 млрд рублей были размещены в августе 2020 года по ставке 7,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска.