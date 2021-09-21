.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут приостановить снижение на стабилизации внешней конъюнктуры
.
ГЛАВНОЕ
Рост российской экономики в 2021 году составит 4,2%
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 4,2%, сохранило прогноз по росту инвестиций на уровне 4,5%. Ведомство также повысило прогноз по инфляции до 5,8%
 
ОЭСР ухудшила прогноз роста российского и мирового ВВП
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7% с ожидавшихся ранее 3,5%. Прогноз подъема российской экономики на 2022 год улучшен до 3,4% с 2,8%. ОЭСР также пересмотрела...
 
Профицит бюджета РФ в 2022 году составит 1,41 трлн руб.
Правительство России сегодня на заседании рассмотрит прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров. Одновременно уточняется и макропрогноз на текущий 2021...
 
Банки на 90% использовали средства на льготную ипотеку
Доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку квартир в новостройках устойчиво превышает 80%, сказал "Известиям" директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов. "В рамках...
 
21 сентября 2021 года 09:36

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут приостановить снижение на стабилизации внешней конъюнктуры

Москва. 21 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут приостановить снижение на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в понедельник на новостях из Китая. Кроме того, инвесторы американского рынка акций начинают готовиться к очередному заседанию Федеральной резервной системы. Многие эксперты ожидают, что Федрезерв объявит о начале сворачивания программы выкупа активов. Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) предупредили, что не исключают возможности коррекции S&P 500 вниз на 20% или более.

Долговые проблемы китайского застройщика China Evergrande Group вызвали сильные опасения у инвесторов по всему миру, спровоцировав негативную динамику на мировых финансовых рынках в понедельник. Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande.

В свою очередь рынки акций Японии и Гонконга торгуются в "медвежьем" тренде во вторник, в то время как австралийский индекс растет. Биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. В КНР отмечают осеннее равноденствие, а в Южной Корее - осенний праздник Чхусок. Японский Nikkei 225 упал по итогам дня на 2,15%. Гонконгский Hang Seng к 8:00 МСК опустился на 0,3%. Котировки акций китайского застройщика China Evergrande Group продолжают снижаться из-за долговых проблем компании. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала. К 8:06 МСК котировки акций Evergrande снизились на 3,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:30 МСК прибавил 0,3%. Во вторник состоялось сентябрьское заседание Резервного банка Австралии, на котором регулятор монетарной политики страны оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне - 0,1% годовых и подтвердил план по сокращению выкупа гособлигаций с ноября 2021 года до 4 млрд австралийских долларов в неделю с текущих 5 млрд. Программа выкупа продлится как минимум до середины февраля 2022 года, сообщил центробанк.

Цены на нефть повышаются после снижения почти на 1% по итогам предыдущей сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $74,6 за баррель, что на 0,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 1,88% - до $73,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,07 за баррель, что на 1,11% выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов опустилась на 2,3% - до $70,29 за баррель. Цены демонстрируют рост впервые за три сессии.

Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет восстановлена в течение нескольких месяцев в связи с ущербом, нанесенным ураганом "Ида". Нефтекомпания Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A), крупнейший производитель в регионе, сообщила, что из-за повреждений ее перевалочная станция будет закрыта до конца текущего года. Между тем негативным фактором для рынка является ситуация с китайским застройщиком China Evergrande Group. Долговые проблемы Evergrande вызывают у инвесторов опасения по поводу устойчивости восстановления китайской экономики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась всего в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,572 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,443 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 сентября снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (18-20 сентября) 0,03%, опустившись до 726,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,56%), "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,31%) и "РЖД-28" (-0,28%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,2%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,05%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "КарМани" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей в размере 12,75% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачено по 10% от номинала. Сбор заявок на облигации прошел 20 сентября. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск размещается по закрытой подписке.

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона двухлетних бондов серии 002Р-14 объемом от 5 млрд рублей на уровне 7,9-8,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 8,06%-8,16%. Сбор заявок на облигации пройдет 21 сентября с 11:00 до 16:00 МСК.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) не позднее 28 сентября соберет заявки на облигации серии 001Р-03 объемом не более 7,8 млрд рублей со сроком обращения 7 лет и офертой через 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 30 сентября. Кроме того, ПАО "Нижнекамскнефтехим" 16 сентября с 11:00 до 12:00 МСК эмитент провел сбор заявок на 7-летние облигации серии 001Р-02 объемом 17,2 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,2% годовых. По бумагам предусмотрена 5-летняя оферта. Техразмещение запланировано на 22 сентября. Купоны выпусков полугодовые.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна 0,1% годовых, по выпуску 4 октября предстоит оферта.

ООО "Транспортная концессионная компания" установило ставку 3-го купона облигаций класса А3 на уровне 10,012% годовых. Компания в сентябре 2019 года полностью разместило облигации класса "А3" объемом 1,374 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых. Продолжительность первых пяти купонных периодов составляет один год. Ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения бондов - 15 лет, предусмотрена оферта через 5 лет.

ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" установило ставку 5-10-го купонов облигаций 1-й серии на 1 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Выпуск был размещен в сентябре 2019 года по ставке 11,75% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет. В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций эмитента на сумму 1,15 млрд рублей и один выпуск классических бондов на 1 млрд рублей.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций АО "Бизнес-Недвижимость" серии 001Р-01. Согласно изменениям, выплата 5-го купона состоится в 5-й рабочий день с даты регистрации биржей изменений, 6-го купона - 26 ноября. Далее купоны будут выплачиваться ежеквартально. Кроме того, ставка 6-го купона устанавливается равной 2-летним ОФЗ+3,5%, к ней приравнены ставки 7-17-го купонов. Ранее владельцы облигаций АО "Бизнес-Недвижимость" дали согласие на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске. Также облигационеры отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае снижения доли участия эмитента в уставном капитале до размера менее 50% уставного капитала плюс 1 обыкновенная именная акция и (или) снижения доли владения эмитента обыкновенными именными акциями до размера менее 50% обыкновенных именных акций плюс 1 обыкновенная именная акция АО "Мосдачтрест". Облигации серии 001Р-01 сроком обращения 4 года на 4 млрд рублей были размещены в августе 2020 года по ставке 7,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 сентября 2021 года 19:57
Рубль вечером слегка усилил темпы роста к доллару и евро на фоне позитивной динамики мировых рынков
Москва. 21 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль несколько усилил повышение к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне и на фоне позитивной динамики мировых рынков.    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 19:25
Коррекция рынка акций РФ во вторник оказалась скомканной из-за слабости нефти, выросли ММК и Газпром
Москва. 21 сентября. Коррекционный рост рынка акций РФ во вторник вместе с мировыми площадками оказался скомканным из-за слабости нефти, которая вечером растеряла почти весь утренний рост, а также опасений за экономику Китая в свете угрозы банкротства крупнейшего застройщика Evergrande. Индекс Мосбиржи остался на уровне предыдущего дня на фоне укрепления рубля, при этом лидировали в росте бумаги "Магнитогорского металлургического комбината", "Газпрома" и "Роснефти".    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 19:10
Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря стабилизации UST в ожидании заседания ФРС
Москва. 21 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря наметившейся стабилизации ситуации на рынке базовых активов (US Treasuries) в ожидании очередного заседания ФРС США, а также снижению рисков распространения долговых проблем китайского девелопера Evergrande на другие компании и сектора. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств практически не изменились.    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 19:04
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - процентная ставка для первоклассных заемщиков в Китае (04:30 МСК); -...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 18:42
Восстановление аппетита к риску поможет рублю укрепиться до 73 руб./$1 - "Велес Капитал"
Восстановление аппетита к риску поможет рублю укрепиться до 73 руб./$1, однако, если ФРС разочарует рынки, российской валюте не избежать новой волны ухода от риска, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Доллар во вторник в первой...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 18:18
Рубль вряд ли выйдет за пределы диапазона 72-74 руб./$1 в ближайшее время - Райффайзенбанк
Рубль вряд ли выйдет за пределы диапазона 72-74 руб./$1 в ближайшее время, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Как отмечают аналитики банка Станислав Мурашов и Григорий Чепков, к негативу последних дней, вызванному перспективой дефолта китайского девелопера Evergrande, добавляется неопределенность...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 17:51
"Финам" рекомендует покупать акции Tencent с прогнозной ценой HKD548,20
"Финам" рекомендует покупать акции Tencent Holdings Ltd с прогнозной ценой 548,20 гонконгского доллара (HKD) на сентябрь 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Онлайн-бизнес Tencent сталкивается с новыми сложностями на фоне ужесточения регулирования со стороны...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 17:30
Возможно укрепление рубля до 72 руб./$1 к концу сентября 2021г - Sber CIB
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 к концу сентября текущего года, считают аналитики Sber CIB. ФРС США в среду объявит итоги заседания по денежно-кредитной политике, и эксперты Sber CIB ждут, что из-за распространения COVID-19 Федрезерв отложит решение по сокращению...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 17:09
"Финам" рекомендует покупать акции Ростелекома с прогнозной ценой 119,7 руб
"Финам" рекомендует покупать обыкновенные акции "Ростелекома" с прогнозной ценой 119,7 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 29% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Эксперт Леонид Делицын отмечает следующие...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 16:41
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73-73,6 руб./$1 до оглашения итогов заседания ФРС в среду - BCS Express
Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 73-73,6 руб./$1 до момента оглашения итогов заседания ФРС США в среду, 22 сентября, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Развивающиеся валюты во вторник неплохо укрепляются на фоне нисходящей динамики доллара. Правда, она...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 16:11
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Акрона с прогнозной ценой 7500 руб
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Акрона" с прогнозной ценой 7500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Мировые цены на азотные...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 15:52
Спешить с наращиванием "лонгов" по акциям ММК не стоит - "Велес Капитал"
Спешить с наращиванием длинных позиций по акциям "ММК" в текущий момент не стоит, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "ММК" повышаются без конкретных фундаментальных причин, пытаясь восстановиться от локальных минимумов, достигнутых в том числе...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 15:45
Рубль днем корректируется вверх к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью после падения накануне
Москва. 21 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник; рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне вслед за нефтью, также восстанавливающей свои позиции после снижения по итогам предыдущих торгов.    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 15:33
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,0595 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,0595 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 0,0475 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Кредитор демонстрирует...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 15:13
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции RingCentral с целью $290
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции RingCentral Inc. с целью $290 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,67%, стоп-приказ: $209, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания получила унифицированную...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.