Индекс Мосбиржи будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3900-3950п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3900-3950 пунктов, что предполагает снижение в пределах 2% от текущего уровня на фоне усиления внешних негативных настроений, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Российский рынок акций в понедельник подвергся заметной коррекции, наблюдалось максимальное падение с начала года (если учитывать вечернюю сессию). Сейчас на рынке отсутствуют тревожные настроения, однако возможно их усиление при развитии негативной динамики. Очевидно, что падение не будет краткосрочным. Мировые площадки уже настраиваются на продолжение снижения во вторник, а российский рынок, вероятнее всего, будет торговаться в русле внешних трендов, - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко. - Некоторые аналитики инвестбанков не исключают рецессии в строительной отрасли Китая, что, в свою очередь, негативно отразится на ценах на ресурсы. Как следствие, под большим давлением окажутся акции горнодобывающих компаний, налоговое бремя которых будет увеличено. Причем возможно повышение не только НДПИ, но и налога на прибыль, что ударит по дивидендам или капзатратам. При усилении коррекции инвесторы начнут искать защитные активы, в качестве которых обычно рассматриваются иностранная валюта и золото. "Лучше рынка", на наш взгляд, будут выглядеть акции нефтегазового сектора. Остановить падение, возможно, еще может брифинг по итогам заседания ФРС в среду, однако нет гарантии, что коррекция не вернется через один-два дня. Полагаем, что покупать акции пока преждевременно".

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