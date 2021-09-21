Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи во вторник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи во вторник, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина по индексу Мосбиржи пока не располагает к паническим распродажам. Рыночный откат укладывается в рамки устоявшегося восходящего тренда. Более того, еще есть пространство для более значительной коррекции. В частности, нижняя граница тренда расположена около 3850-3860 пунктов. До этих отметок еще 2,7%", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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