Brent - $74,51 за баррель

Рынки акций Японии и Гонконга торгуются в "медвежьем" тренде во вторник, в то время как австралийский индекс растет. Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник.

Падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным за последние девять недель (с 19 июля), Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite - с 12 мая. При этом Nasdaq Composite завершил день ниже отметки 15000 пунктов.

Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) предупредили, что не исключают возможности коррекции S&P 500 вниз на 20% или более.

Долговые проблемы китайского застройщика China Evergrande Group вызвали сильные опасения у инвесторов по всему миру, спровоцировав негативную динамику на мировых финансовых рынках в понедельник.

Evergrande предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг. На прошлой неделе компания сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande.

Кроме того, инвесторы американского рынка акций начинают готовиться к очередному заседанию Федеральной резервной системы. Многие эксперты ожидают, что Федрезерв объявит о начале сворачивания программы выкупа активов.

"Падение вызвано множеством причин, в том числе ухудшением прогнозов прибылей, неопределенностью, связанной с изменением денежно-кредитной политики, и нестабильностью во второй по величине экономике мира (Китае - прим. ИФ)", - отмечает главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

"Есть много новостей, которые бьют по рынку акций", - полагает глава трейдинга Wedbush Securities Саак Мануэлян. В их число он включает проблемы Evergrande, геополитическую напряженность, предстоящее заседание ФРС и беспокойство относительно необходимости повышения потолка госдолга США, сообщает MarketWatch.

Среди 30 компонентов Dow Jones повышение цен в понедельник продемонстрировали только акции Merck & Co. (SPB: MRK) - на 0,35%.

Существенно снизились котировки торгующихся в США акций китайских производителей электромобилей Li Auto Inc. (-7,5%), Xpeng (SPB: XPEV) (-6,2%) и Nio (SPB: NIO) (-6,2%).

Бумаги американского представителя данной отрасли Tesla (SPB: TSLA) также упали - на 3,9%. Компания производит и продает машины в КНР.

Кроме того, сильно подешевели акции крупнейших банков и инвесткомпаний страны, включая JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (-3%), Bank of America Corp. (SPB: BAC) (-3,4%), Wells Fargo (SPB: WFC) (-1,4%), Morgan Stanley (-3,1%), Citigroup Inc. (SPB: C) (-3,8%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) (-3,4%) и BlackRock (SPB: BLK) (-2,2%).

Возобновившееся уменьшение цен на железную руду вызвало снижение стоимости акций горнодобывающих компаний, в частности, Cleveland-Cliffs (SPB: CLF) (-9,7%), Freeport-McMoRan Inc. (SPB: FCX) (-5,7%), United States Steel Corp. (-6,5%).

Кроме того, подешевели бумаги владельца сети кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) (-8,9%), энергокомпаний Occidental Petroleum (SPB: OXY) (-5,4%) и Devon Energy (SPB: DVN) (-5,4%).

Между тем рыночная стоимость авиакомпаний выросла на ожиданиях, что президент США Джо Байден планирует отменить ограничения на путешествия для полностью вакцинированных против COVID-19 людей. В частности, акции American Airlines Group (SPB: AAL) подорожали на 3%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 1,6% и Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 1,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 614,41 пункта (1,78%) - до 33970,47 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 75,26 пункта (1,7%), составив 4357,73 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 330,06 пункта (2,2%) - до 14713,9 пункта.

Рынки акций Японии и Гонконга торгуются в "медвежьем" тренде во вторник, в то время как австралийский индекс растет.

Биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. В КНР отмечают осеннее равноденствие, а в Южной Корее - осенний праздник Чхусок.

Гонконгский Hang Seng к 8:00 МСК опустился на 0,3%.

Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Трейдеры видят высокую вероятность дефолта Evergrande, отдельные облигации компании уже торгуются ниже 30% от своего номинала.

К 8:06 МСК котировки акций Evergrande снизились на 3,5%.

В минусе также продолжают торговаться бумаги китайских технологических компаний из-за ужесточения контроля за сектором со стороны регулирующих органов страны. Во вторник стало известно, что соосновательница оператора сервиса заказа такси Didi Global Inc. Жан Лю вероятно покинет пост председателя Didi Chuxing на фоне продолжающейся проверки компании китайскими властями после листинга в Нью-Йорке, пишет Trading Economics.

Стоимость Alibaba Group Holding Ltd. уменьшается на 2,4%, Tencent Holdings Ltd. - на 2% и Meituan - на 3,2%.

Японский Nikkei 225 к 8:20 МСК потерял 1,8%.

На японском рынке в лидеры падения выходят акции производителя сантехники Toto Ltd. (-5%), разработчика бесплатных онлайн игр NEXON Co. Ltd. (-4,8%), инвестгруппы SoftBank Group Corp. (-4,7%) и сталелитейной Nippon Steel Corp. (-4,1%).

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:30 МСК прибавил 0,3%.

Во вторник состоялось сентябрьское заседание Резервного банка Австралии, на котором регулятор монетарной политики страны оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне - 0,1% и подтвердил план по сокращению выкупа гособлигаций с ноября 2021 года до 4 млрд австралийских долларов в неделю с текущих 5 млрд. Программа выкупа продлится как минимум до середины февраля 2022 года, сообщил центробанк.

Котировки акций энергораспределительной компании AusNet Services Ltd. растут на 5,5%. Днем ранее стало известно, что совет директоров компании планирует одобрить и рекомендовать акционерам увеличенное до $7 млрд предложение о покупке AusNet, сделанное канадским инвестфондом Brookfield Asset Management Inc.

Капитализация горнодобывающих BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличивается на 1% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после снижения почти на 1% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 МСК во вторник составляет $74,51 за баррель, что на $0,59 (0,80%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,42 (1,88%) - до $73,92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,95 за баррель, что на $0,66 (0,94%) выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов опустилась на $1,68 (2,3%) - до $70,29 за баррель.

Цены демонстрируют рост впервые за три сессии.

Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет восстановлена в течение нескольких месяцев в связи с ущербом, нанесенным ураганом "Ида", пишет Trading Economics. Нефтекомпания Royal Dutch Shell, крупнейший производитель в регионе, сообщила, что из-за повреждений ее перевалочная станция будет закрыта до конца текущего года.

Между тем негативным фактором для рынка является ситуация с китайским застройщиком China Evergrande Group.