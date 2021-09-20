Рынок акций РФ начал неделю с отката к уровням начала сентября во главе с металлургами

Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с отката вслед за мировыми площадками в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая, где крупнейший девелопер оказался на грани банкротства; лидировали в снижении акции металлургов во главе с "Мечелом" из-за ожиданий роста НДПИ для сектора, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3969,61 пункта (-1,6%, днем индекс падал в район 3955 пунктов), индекс РТС - 1700,66 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4%.

Доллар вырос до 73,54 рубля (+0,68 рубля).

Минфин обозначил майнингу объемы дополнительных выплат в бюджет 2022 года по отраслям: компании черной металлургии и производители коксующегося угля должны обеспечить 130 млрд рублей, цветная металлургия - 23 млрд рублей, отрасль минеральных удобрений - 10 млрд рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на участников субботнего совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

На текущем этапе предполагается, что компании ждет и повышение НДПИ, и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль.

Подешевели акции "Мечела" (-12,1% и -7,7% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,5%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%).

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, фондовые площадки в понедельник снижаются на фоне негативных новостей из Китая из-за проблем крупнейшего девелопера Evergrande и накануне заседания ФРС США. Инвесторы сокращают вложения в рисковые активы, а падение сырьевых котировок оказывает давление на стоимость акций отраслевых эмитентов. Возможный дефолт Evergrande становится фактором снижения бумаг банковского сектора.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также полагает, что рынок акций РФ получил негативный импульс из Азии, где проблемы China Evergrande с покрытием обязательств по долгу раскрывают проблемность всего сектора недвижимости в Китае. При затяжном падении цен на жилье может сократиться спрос на сырьевые товары. Кроме того, добывающие компании РФ еще не прошли переоценку в связи с новыми налоговыми инициативами Минфина по изъятию сверхприбыли.

Давление на нефть оказал рост буровой активности в США и продолжающееся восстановление добычи в Мексиканском заливе. Китайский фактор также стоит учитывать, так как слабый рост промышленного производства в августе вкупе с потенциальным кризисом в строительном секторе создают основу для снижения спроса. Кроме того, на минувших выходных председатель китайского правительства Ли Кэцян вновь заявил, что власти продолжат реализацию ресурсов из стратегических резервов для стабилизации цен на сырье. Речь, прежде всего, идет о металлах, но также Ли Кэцян говорил о нефти.

Акции "Газпрома" просели вместе с рынком, проигнорировав очередную волну роста цен на газ в Европе, где котировки в моменте поднимались почти до $900 за тысячу кубометров. Однако все это перекрывается потенциальными рисками пересмотра соглашений с ФРГ после парламентских выборов в этой стране. С большой вероятностью социал-демократы и "зеленые" смогут сформировать парламентскую коалицию большинства.

Цены производителей ФРГ выросли за август на 1,5% при ожиданиях роста на 0,8%. В годовом выражении рост составил 12,0% при ожиданиях 11,4%. Цены производителей являются индикатором будущей розничной инфляции. Соответственно, ускорение роста показателя до 3,0% в августе может оказаться далеко не пиковым значением, что вынудит ЕЦБ к более активному сокращению стимулов.

В США также остается нерешенной проблема потолка госдолга. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что объявление дефолта может навсегда лишить США многих возможностей, отмечает Кочетков.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, риск банкротства крупнейшего девелопера Китая Evergrande может вызвать цепную реакцию неплатежей не только на китайском, но и на мировом рынке. На этом фоне гонконгский индекс Hang Seng потерял более 3% из-за распродаж акций застройщиков и страховщиков. Дополнительную неопределенность создают итоги заседания ФРС, которые появятся в среду. Объявление сроков и скорости сворачивания в США монетарных стимулов способно усилить пессимизм на биржевых площадках, а также вызвать ускорение роста доллара.

Возможное банкротство крупного китайского девелопера способно негативно повлиять на экономику Китая, которая и без того испытывает замедление роста. Это может ударить по нефтяному спросу. Дополнительное давление на сырьевые товары оказывает быстрый рост доллара, отмечает эксперт.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, Федрезерв на сентябрьском заседании примет решение по ставке и выкупу активов, а также представит свои прогнозы по ряду макроэкономических показателей. Инвесторы ожидают более ясных сигналов от центробанка по дальнейшим изменениям в его монетарной политике. Беспокойство относительно коронавируса и слабые данные по рынку труда означают, что Федрезерв оставит свою политику без изменений, но, учитывая высокий уровень инфляции и положительный прогноз экономического роста, можно ожидать более четкого подтверждения того, что сворачивание стимулирования начнется в этом году.

Среди лидеров отката в понедельник выступили акции "Мечела". В пятницу Газпромбанк (MOEX: GZPR) сообщил о выходе из капитала компании, это потенциально хорошая новость. Можно предположить, что акции приобрел один из стратегических инвесторов в компании, поскольку для портфельных инвесторов вложения в обыкновенные акции "Мечела" пока еще слишком рискованны. Долговая нагрузка компании составляет 305 млрд рублей, и "Мечелу" предстоит еще долгий путь по ее снижению. Готовность инвестора купить пакет говорит о том, что он видит долгосрочную перспективу в компании. С точки зрения ближайшей перспективы, частным инвесторам интересны привилегированные акции, где есть прозрачная формула расчета дивидендов и высокие цены на коксующийся уголь, которые дают компании возможность зарабатывать отличную прибыль в этом году, отмечает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, по итогам прошедших выборов в Госдуму РФ конституционное большинство охранила партия "Единая Россия". Рынок акций безразличен к итогам голосования, покуда они сохраняют политическую стабильность, а снижение цен вызвано глобальным risk-off, прокатившимся по мировым фондовым площадкам.

Субботняя встреча представителей черной и цветной металлургии, а также производителей минеральных удобрений с первым вице-премьером правительства Андреем Белоусовым не принесла определенности в налоговой реформе отрасли. Стороны обменялись мнениями, но к каким-то согласованным позициям, как видно из отдельных сообщений в СМИ, пока не пришли. Бумаги сектора в понедельник продолжают падать, исключение составляют золотодобытчики, поскольку драгметаллы на общем фоне проявляют устойчивость.

С технической точки зрения, индекс МосБиржи остается в рамках восходящего канала, устремившись к его нижней границе, которую вскоре может испытать на прочность. Стохастический осциллятор вышел из зоны перекупленности, подтверждая начало коррекции, констатирует Калачев.

В Азии в понедельник на работающих площадках преобладала негативная динамика индексов акций (гонконгский Hang Seng упал на 3,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,8-2,3%) и Штаты (индекс S&P 500 упал на 1,8%).

Биржи материкового Китая, Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками (Осеннее равноденствие в КНР, День почитания пожилых в Японии, осенний праздник Чхусок - день полнолуния в Южной Корее).

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов экономического восстановления в Китае, а также ужесточением контроля со стороны регулирующих органов КНР, отмечает Trading Economics.

Цена акций китайского застройщика China Evergrande Group на бирже Frankfurt Stock Exchange снижается в понедельник на 25%, утром падение превышало 35%. В воскресенье китайское издание финансовых новостей Caixin сообщило, что компания начала погашать недвижимостью долги перед вкладчиками по инвестпродуктам, в которые инвесторы, преимущественно индивидуальные, вложили около 40 млрд юаней ($6 млрд). Ранее в Evergrande сообщали о масштабных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга компании.

На нефтяном рынке цены в понедельник также снижаются на фоне укрепления доллара перед стартом двухдневного заседания Федрезерва. Регулятор может заложить основу для сокращения объемов выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, полагают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,35 за баррель (-1,3% и -0,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $70,83 за баррель (-1,6% и -0,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent и WTI прибавили в цене более 3%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-7,4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-6,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-5,9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-5,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,3%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+39,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+9,8%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,7%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+4%).

Акции ПАО "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+0,2%, до 13,56 рубля) в будущем ждет делистинг с "Московской биржи", заявил журналистам гендиректор АО "Евросибэнерго" (основной акционер компании) Михаил Хардиков.

Ранее в сентябре "Евросибэнерго" выставило оферту на приобретение 581,6 млн акций ПАО "Иркутскэнерго", что составляет 12,2% уставного капитала компании, по цене 13,82 руб. за одну акцию. Дата истечения срока принятия добровольного предложения - 17 ноября 2021 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,78 млрд рублей (из них 18,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,87 млрд рублей на акции "Норникеля").