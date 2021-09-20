Цены евробондов РФ в понедельник слегка снизились на фоне общемирового охлаждения "аппетита к риску"

Москва. 20 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали плавное снижение на фоне общемирового охлаждения "аппетита к риску", произошедшего на сообщениях о долговых проблемах китайского застройщика China Evergrande Group. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за счет спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию 17 сентября и составила 114,79% от номинала, что соответствует доходности 1,35% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,6 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,29% от номинала, что соответствует доходности 0,065% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 0,5 пункта по отношению к пятнице и составил 128,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 15 базисных пунктов - до 140,32% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,285% годовых). Вместе с тем еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 2 базисных пункта - до 134,25% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,31% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 14 базисных пунктов - до 113,34% от номинала, что соответствует доходности 1,77% годовых (рост на 3 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году потеряли в цене 2 базисных пункта, подешевев до 108,455% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 0,58% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 12 базисных пунктов, подешевев до 131,2% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,42% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал за день на 20 базисных пунктов, до 112,5% от номинала (его доходность снизилась на 3,5 базисного пункта, до 1,94% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций преимущественно снижались вслед за отрицательной динамикой цен облигаций большинства emerging markets, что в свою очередь было связано с негативными новостями из Китая. В частности, сообщения о том, что у одного из крупнейших китайских девелоперов возникли долговые проблемы, привели, с одной стороны, к росту страхов в отношении всего сегмента развивающихся рынков, а с другой стороны - активизировали спрос инвесторов на "защитные" бумаги. И если на прошлой неделе доходность US Treasuries росла на фоне опасений возможного скорого начала сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС и соответственно этот фактор давил на emerging markets, то сейчас процентные ставки американских облигаций развернулись вниз. Но в текущей ситуации это не воспринимается участниками рынка как позитивный фактор. На рынке отечественных евробондов появились продавцы, при этом заявки на продажу в основном поступают из Лондона и это оказывает определенное ценовое давление. Хотя в целом российские бумаги ведут себя более устойчиво по сравнению с облигациями большинства развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Дальнейшая динамика долговых бумаг emerging markets будет зависеть от того, какое влияние на мировые рынки окажет ситуация вокруг компании China Evergrande. Удастся ли китайским властям купировать проблемы в рамках одной компании и не дать распространиться панике на другие сектора. Ближайшее время покажет", - считает Агарзаев.

Долговые проблемы китайского застройщика China Evergrande Group вызывают все больше опасений у инвесторов, и это толкает вниз мировые финансовые рынки в понедельник. Компании предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций в четверг, что станет ключевым тестом для финансового положения компании. На прошлой неделе Evergrande сообщила о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга. Застройщик задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам, а в выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью. Участники рынка видят высокую вероятность дефолта Evergrande.