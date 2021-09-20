Возможен уход рубля выше 73,5 руб./$1 - BCS Express

Возможен уход рубля выше уровня в 73,5 руб./$1, если ситуация на мировых рынках не улучшится, говорится в комментарии BCS Express.

"Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль продолжил активно снижаться вслед за мировыми рынками и нефтью. В результате российская валюта обновила трехнедельный минимум к доллару. Ухудшение внутренних и внешних факторов создает серьезное давление на рубль. Если ситуация на мировых рынках не улучшится, доллар может попытаться пробить сильное сопротивление 73,5 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Бабин.

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