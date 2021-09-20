Рост котировок нефти выше $75,8/барр. на текущей неделе маловероятен - Sber CIB

Потенциал роста котировок нефти марки Brent на текущей неделе, вероятно, будет ограничен уровнем $75,8 за баррель, говорится в комментарии Sber CIB.

"Инвесторы на сырьевых рынках будут внимательно следить не только за результатами заседания ФРС на текущей неделе, но и за тем, как изменятся комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла в отношении инфляции и экономического роста. Отметим, что возобновившийся рост цен на некоторые сырьевые товары на фоне того как многие основные экономики мира безуспешно пытаются сохранить наметившиеся в 1П21 года высокие темпы роста, вызывает опасения насчет возможной стагфляции. Мы полагаем, что очередные позитивные для нефтяного рынка данные по запасам углеводородов в США, которые выйдут в среду, предоставят позитивный импульс для нефтяного рынка (хотя потенциал роста нефтяных котировок на этой неделе, вероятно, будет ограничен уровнем $75,8/барр.), - пишет эксперт инвестбанка Михаил Шейбе. - Тем не менее итоги заседания ФРС, которое завершится тоже в среду, могут нивелировать этот позитивный импульс. Ключевая поддержка для котировок нефти марки Brent на неделе находится вблизи $72,2/барр. (соответствует 50-дневному скользящему среднему), хотя мы не думаем, что цены на нефть упадут до этого уровня по итогам заседания ФРС - на наш взгляд, даже в рамках негативного сценария они не опустятся ниже $73/барр. на текущей неделе".

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