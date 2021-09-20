BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", "Северсталь" , "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Включаем в топ-5 "Северсталь" - вертикально интегрированную горнодобывающую и металлургическую компанию с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Северсталь - диверсифицированная ставка как на экспортные, так и на локальные цены. Цены на сталь в Китае растут и в России также вскоре должны начать восстанавливаться, - отмечают аналитики. - Что касается потенциальных механизмов налогообложения в России в 2022 году, эффект может составить от 2% до 4,5% от общей EBITDA "Северстали" (в зависимости от выбранного метода). В такой ситуации мы ожидаем, что налоговые реформы существенно не ухудшат инвестиционную привлекательность компании и сохраняем наш позитивный взгляд на ее акции. Катализаторами могут послужить результаты за III квартал 2021 года, дивиденды и восстановление домашних цен на сталь".

"Мы позитивно смотрим на "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага - отличная ставка на падение цен на железную руду. Цены на ЖРС обвалились почти на 54% за 3 месяца в Китае, это очень позитивно для "ММК", так как у компании интеграция в руду всего лишь 17% против 130% у "Северстали". Цены на сталь пока не вызывают беспокойства, они стабильны. Коксующийся уголь продолжает дорожать, обвала пока не предвидится, - пишут эксперты инвесткомпании. - ММК - отличная идея и с точки зрения роста НДПИ из-за низкой интеграции. Катализаторы - снижение цен на ЖРС, стабилизация цен на сталь. Риски - глобальный спрос на сталь может также начать падать".

Остается в списке фаворитов и "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. "Цены на газ в Европе обновляют рекорды практически каждый день. Хотя мы считаем, что на газовом рынке образовался небольшой пузырь и давно назрела коррекция, предложение явно отстает от спроса, и цены останутся на "очень высоком" уровне до конца весны 2022 года. Таким образом, два наших катализатора все еще актуальны: улучшение консенсуса по прибыли за 2021 год и запуск "Северного потока 2", - указывают в инвесткомпании.

Сохраняется в топ-5 и "АЛРОСА". "Дефицит запасов у добывающих компаний и на розничном рынке сохраняется, спрос остается высоким, несмотря на низкий сезон. Компания представила хорошие результаты продаж за август, которые превысили средние допандемические уровни более чем на 20% (2017-19 гг.), а также показали рост на 41% г/г, хотя и снижение на 8% м/м", - отмечают аналитики.

Несбалансированный рынок в сочетании с ожидаемой активизацией спроса накануне рождественских праздников может подтолкнуть цены на алмазы вверх, полагают эксперты. Кроме того, обращают внимание они, "АЛРОСА" ожидает дополнительного роста добычи на 5% в конце года.

"Таким образом, мы считаем, что потенциальный рост цен и объема производства, а также активизация предрождественского спроса должны поддержать финансовые показатели компании в среднесрочной перспективе. Кроме того, недавно появившаяся информация о методах дополнительного налогообложения российского сектора металлургии и добычи в 2022 году не предполагает большого негативного влияния на финансовые показатели "АЛРОСА" - повышение НДПИ с привязкой в формуле не будет иметь серьезного эффекта", - указывают в инвесткомпании.

"РусАл" - лидер в мировом производстве алюминия, сейчас недооценен при M2M P/E 3,1x, в то время как поддержку оказывает стремительный рост цен на алюминий (+45% с начала года), отмечают эксперты.

"Мы видим потенциал дальнейшего роста, а поддержку операционным результатам за II полугодие 2021 года должны оказать высокий мировой спрос и новые ограничения на потребление электроэнергии для производителей алюминия в китайской провинции Гуанси, - пишут аналитики. - Хотя компания пострадает от введения новых экспортных пошлин в России (15%), основная часть негативного эффекта уже, вероятно, отыграна, поскольку влияние на рыночную капитализацию компании, по нашим оценкам, не превысит 3%. Кроме того, в правительстве обсуждают возможность снижения экспортных пошлин на алюминий к концу 2021 года. Таким образом, налоговый вопрос не кажется значимым для инвестиционного кейса компании".

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