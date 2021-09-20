Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти

Москва. 20 сентября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль активно слабеет к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.

Курс доллара США составил 73,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 70 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,1 руб./EUR1, подорожав на 69 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 69,55 копейки - до 79,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 сентября на 77,13 копейки, до 73,3315 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,71 копейки, до 85,8785 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне усилившей падение нефти. Инвесторы закрывают длинные позиции в рисковых активах в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ, как ожидается, прольет свет на будущее программы количественного смягчения (QE).

Кроме того, по итогам заседания 21-22 сентября Федрезерв опубликует свежие прогнозы для ВВП, безработицы и инфляции в США, а также точечный график прогнозов (dot plot) - это диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.

Инвесторы также будут ждать пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла, на которой он может внести больше ясности в вопрос о том, когда Федрезерв приступит к сворачиванию программы выкупа активов.

Федрезерв выкупает активы на сумму $120 млрд в месяц с июня 2020 года в рамках этой программы, и эксперты ждут от него четких сигналов о том, когда центробанк намерен приступить к ее сворачиванию. Многие полагают, что ФРС может начать сокращение ежемесячных объемов выкупа активов уже в ноябре, пишет Financial Times.

Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен вновь призвала Конгресс повысить лимит госдолга, заявив, что без этого правительство страны уже в октябре останется без денег и не сможет платить по долгам.

Экономисты и руководители Минфина единодушны в том, что неспособность Конгресса поднять потолок госдолга приведет к масштабной экономической катастрофе, написала Йеллен в авторской колонке для The Wall Street Journal в воскресенье.

Йеллен отметила, что дефолт США может спровоцировать исторический финансовый кризис, который усугубит ущерб, наносимый мировой экономике пандемией коронавируса.

Палата представителей Конгресса США проведет голосование по вопросу повышения потолка госдолга, составляющего в настоящее время $28 трлн, на текущей неделе. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел ранее дал понять, что представители его партии не намерены поддерживать увеличение лимита госдолга.

Он выразил уверенность, что демократы, настаивающие на выделении триллионов долларов на финансирование инфраструктурных, климатических и социальных инициатив, должны сами нести всю ответственность за повышение потолка госдолга.

Цены на нефть заметно ускорили темпы падения днем в понедельник на фоне укрепления доллара США перед стартом двухдневного заседания ФРС.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник упала на 2,14% - до $73,73 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,51% - до $70,16 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 3,2%.

"Доллар продолжает повсеместное наступление, что служит главным фактором давления на нашу валюту. Покупки доллара активизируются по мере приближения заседания ФРС, которое завершится в среду. Игроки ждут, что центробанк обозначит сроки и темпы сворачивания программы покупки облигаций, и если параметры окажутся ястребиными, рисковые активы, включая рубль, окажутся под еще более сильным давлением. Впрочем, не исключен сценарий, при котором регулятор будет действовать осторожно и лишит доллар возможности продолжить ралли. Также против рубля сейчас играет дешевеющая нефть, которая ускорила падение в понедельник, отыгрывая устранение последствий урагана в Мексиканском заливе и резкое увеличение числа действующих буровых на прошлой неделе. Brent, которая открылась над уровнем 75 долларов за баррель, с начала дня потеряла уже более 100 пунктов. Утрата отметки 74 доллара послужила дополнительным медвежьим сигналом для рубля", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль, как и другие валюты EM, слабеет на торгах в понедельник. Вероятно, курс пары "доллар-рубль" останется на повышенных уровнях и в первой половине этой недели до заседания ФРС. Тем не менее в четверг и пятницу могут усилиться продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты НДПИ в следующий понедельник. Это должно поддержать рубль и ослабить негативный эффект от действий ФРС, если регулятор неожиданно займет более жесткую позицию на заседании в среду. При мягких же заявлениях курс пары "доллар-рубль" может вновь опуститься к 72,5 руб./$1. В целом ожидаем, что на этой неделе он будет находиться в диапазоне 72,5-74,1 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая подросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,97% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 7,03% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно пятницы - 7,21%, 7,45% и 7,57% годовых.