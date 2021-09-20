"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $3100

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $3100 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: $2750, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $2650, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что в конце октября компания будет отчитываться за II квартал 2021г. Ожидания по чистой прибыли составляют порядка $15,87 млрд, что на 61% выше аналогичного периода в прошлом году.

"Alphabet демонстрирует устойчивый рост прибыли на протяжении многих лет. Учитывая специфику бизнеса, холдинг может долгое время оставаться компанией роста. Однако в связи с повышенной волатильностью на рынке мы рекомендуем не заходить с текущих уровней, а дождаться технических уровней поддержки", - пишут аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках долгосрочного растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем при достижении уровня $2750 с целью $3100. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $2600 риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3", - указывается в комментарии "Финама".

Alphabet Inc. - это холдинг, которому принадлежат такие популярные интернет-сервисы, как поисковая система Google и видеохостинг YouTube.

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