Акции FedEx, Adobe и Nike будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции FedEx, Adobe и Nike будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Аналитик напоминает, что на этой неделе будет представлена квартальная отчетность нескольких компаний. Это еще не начало официального сезона отчетов. По мнению Холоденко, в случае сюрпризов (отклонения факта по доходам от консенсуса) возможны сильные движения в бумагах.

"Логистическая компания FedEx Corp. представит квартальный отчет во вторник, до открытия торгов в США. Согласно данным Refinitiv, аналитики в среднем ожидают прибыль на акцию (EPS) на уровне $4,92. Это подразумевает увеличение на 1% (г/г).Акции FDX близки к поддержке $250. Котировка на пятницу - $254. При негативном раскладе бумаги могут опуститься в район $235. На отскоке акции могут отправиться в район $280", - указывает эксперт инвесткомпании.

Производитель программного обеспечения Adobe Inc. представит квартальный отчет во вторник, после закрытия торгов в США. "Согласно данным Refinitiv, аналитики в среднем ожидают прибыль на акцию (EPS) на уровне $3,01, - констатирует Холоденко. - Это подразумевает увеличение на 17,2% (г/г).Акции ADBE снижаются от верхней границы среднесрочного восходящего канала. Котировка на пятницу - $656,5. Есть риски спуска бумаг в район $620-615".

Nike Inc. представит квартальный отчет в четверг, после закрытия торгов в США. "Согласно данным Refinitiv, аналитики в среднем ожидают прибыль на акцию (EPS) на уровне $1,12. Это подразумевает увеличение на 17,5% (г/г).Акции NKE снижаются в рамках локального нисходящего тренда. Котировка на пятницу - $156,4. Зона поддержки - $150-145", - отмечает аналитик BCS Express.

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