Рынок акций РФ откатился к уровням начала сентября во главе с металлургами из-за ожиданий роста НДПИ

Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник ощутимо просел на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы) в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая, индексы откатились к уровням начала сентября во главе с бумагами металлургов из-за ожиданий роста НДПИ для сектора.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3986,9 пункта (-1,2%, в начале торгов индекс падал ниже 3965 пунктов), индекс РТС - 1712 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 73,36 рубля (+0,51 рубля).

Минфин обозначил майнингу объемы дополнительных выплат в бюджет 2022 года по отраслям: компании черной металлургии и производители коксующегося угля должны обеспечить 130 млрд рублей, цветная металлургия - 23 млрд рублей, отрасль минеральных удобрений - 10 млрд рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на участников субботнего совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

На текущем этапе предполагается, что компании ждет и повышение НДПИ, и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль.

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,2%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -0,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Московской Биржи" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник негативный. Промышленные металлы дешевеют из-за рисков кризиса в строительном секторе КНР - рынок в Гонконге падает на фоне проблем у застройщика China Evergrande. Австралийский доллар слабеет на 0,4% против доллара США из-за опасений сокращения закупки железной руды Китаем.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, снижение рынка РФ является реакцией на снижение индексов в Гонконге и распродажи в акциях китайской Evergrande Group на фоне рисков дефолта по облигациям, который может наступить на этой неделе. Evergrande всеми силами пытается собрать средства для выплат своим многочисленным кредиторам, поставщикам и инвесторам, при этом регулирующие органы Китая предупреждают, что обязательства компании в размере $305 млрд могут вызвать более широкие риски для финансовой системы страны.

Основное внимание инвесторов на этой неделе будет уделено сентябрьскому заседанию Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое подготовит почву для дальнейших дискуссий о сроках сокращения и перспективах экономики. Сентябрьское заседание также будет включать в себя обновление резюме экономических прогнозов FOMC, в котором члены наметят свои ожидания в отношении экономических условий и процентных ставок на следующие пару лет. В частности, сентябрьские прогнозы будут первыми, в которых будут учтены ожидания на 2024 год.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть Brent опустилась к нижней границе коридора $74,5-76 за баррель. Потенциал для роста все еще есть, но на младших таймфреймах наблюдается постепенное сползание локальных максимумов, что дает основания более сдержанно смотреть на перспективы. Краткосрочный взгляд нейтральный, но при пробое поддержки $74,5 за баррель распродажи могут ускориться и вернуть котировки ниже $73,5 за баррель.

В пятницу вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные по буровой активности в США. Число активных буровых установок, опережающий индикатор американской добычи, выросло на 10 единиц (до 411 установок). При этом в Мексиканском заливе число активных установок осталось неизменным. После урагана 10 из 14 установок до сих пор остаются закрытыми. Тем временем, в Канаде число установок составило 95 единиц (+8 штук).

Буровая активность уверенно растет, что позволяет рассчитывать на постепенный рост производства в IV квартале и далее в 2022 году. При этом существенного влияния на мировой баланс американская добыча, скорее всего, не окажет, ведь даже при текущих уровнях стабильность производства во многом обеспечивается сжиганием резервов в виде скважин DUC. Это значит, что до уровней, когда буровая активность сможет обеспечить устойчивый рост, еще далеко, отмечает Галактионов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, поводом для все более консервативного настроя глобальных инвесторов и, как следствие, укрепления доллара выступают напряженные ожидания заседания ФРС (21-22 сентября), а также сохраняющиеся опасения относительно состояния мировой экономики в условиях распространения "дельта"-штамма COVID-19, перспектив повышения налогов в США и невнятных экономических данных по США. Статданные пока не позволяют определенно говорить о том, что ФРС будет склонна затянуть начало сворачивания программы выкупа активов. Негатива инвесторам добавило и затягивание Конгрессом США принятия законопроекта о повышении верхней планки госдолга, чреватого риском дефолта. В США индекс вмененной волатильности VIX вновь превысил 20 пунктов, отражая повышенную нервозность участников рынка.

Индекс МосБиржи продолжает откатываться от пиков года и уже в понедельник постарается закрепиться ниже отметки 4000 пунктов, считает аналитик.

По словам гендиректора ИК "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, рынок акций США снижается две недели подряд и коррекция, скорее всего, продолжится, но вряд ли пока будет глубокой. Скорее, произойдет уход основных фондовых индексов в диапазон, но сам растущий тренд, видимо, уже сломан, и даже обновление максимума по S&P500, если оно однажды произойдет, уже тренда не восстановит.

Для нефти Brent центром ценового притяжения остается отметка $70 за баррель. Нефтяной рынок в последнее время выглядит оптимистичнее, уход ниже уровня $70 маловероятен, считает эксперт.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,5-0,9% на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о потребительском доверии в США. Торги на американском рынке акций в последние дни были довольно волатильными в связи с неоднородными экономическими сигналами, а также неопределенностью, связанной с распространением нового штамма COVID-19 "дельта", пишет MarketWatch.

Федрезерв проведет следующее заседание 21-22 сентября. Опубликованные на прошлой неделе статданные показали небольшое замедление темпов инфляции, а также неожиданный рост розничных продаж.

В Азии в понедельник на работающих площадках также преобладала негативная динамика индексов акций (гонконгский Hang Seng падает на 3,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 1,3-2,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,1%).

Биржи материкового Китая, Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками (Осеннее равноденствие в КНР, День почитания пожилых в Японии, осенний праздник Чхусок - день полнолуния в Южной Корее).

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов экономического восстановления в Китае, а также ужесточением контроля со стороны регулирующих органов КНР, отмечает Trading Economics.

Котировки акций китайского застройщика China Evergrande Group на бирже Frankfurt Stock Exchange упали на 35%. В воскресенье китайское издание финансовых новостей Caixin сообщило, что компания начала погашать недвижимостью долги перед вкладчиками по инвестпродуктам, в которые инвесторы, преимущественно индивидуальные, вложили около 40 млрд юаней ($6 млрд). Ранее в Evergrande сообщали о масштабных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга компании.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник также снижаются на фоне укрепления доллара перед стартом двухдневного заседания Федрезерва. Регулятор может заложить основу для сокращения объемов выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, полагают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,54 за баррель (-1,1% и -0,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $71,05 за баррель (-1,3% и -0,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent и WTI прибавили в цене более 3%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-3,5%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-3,5%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+10,9%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+9,1%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+5,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,81 млрд рублей (из них 5,97 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,36 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,39 млрд рублей на акции "Норникеля").