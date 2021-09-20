BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $147 за штуку на срок 4 месяца", открытую 13 июля 2021г. Идея закрывается по цене $142 досрочно из-за достижения уровня стоп-приказа, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность идеи составила +4,26% за 10 недель. Котировки Applied Materials в последнее время были весьма волатильными и с технической стороны уже второй раз не смогли преодолеть важное сопротивление $144 снизу вверх. В моменте это создает риски повторного отката вниз в рамках среднесрочного боковика. Поэтому ранее был задан уровень стоп-приказа, который и был достигнут на прошлой неделе", - отмечают эксперты BCS Express.

На их взгляд, долгосрочный взгляд по акциям остается умеренно позитивным. Компания в будущем остается в выигрыше на фоне расширения производства и строительства новых заводов такими гигантами, как TSMC и Intel. В краткосрочной перспективе не исключается нисходящее движение и повторный тест поддержки $126.

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