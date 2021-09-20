Цена нефти, скорее всего, закрепится в диапазоне $73-75/барр. в понедельник - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, закрепится в диапазоне $73-75 за баррель на торгах в понедельник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цена на нефть марки Brent постепенно теряет импульс к росту на фоне крепкого доллара. Ожидания четких сигналов о сворачивании программы стимулов на заседании ФРС США (21-22 сентября) будут оказывать понижательное давление на котировки нефти. Статистика по буровым установкам в США показала рост на 9 штук - до 512 штук, максимум с апреля 2020 года. Это позволяет рассчитывать на постепенное наращивание добычи в ближайшем квартале при отсутствии новых ураганов. Мы полагаем, что цена нефти марки Brent закрепится в понедельник в прежнем диапазоне $73-75 за баррель", - пишет управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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