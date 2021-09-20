Идея дня: над сырьевыми рынками нависла угроза стремительного снижения - "ВТБ Мои Инвестиции"

Угроза стремительного снижения нависла над сырьевыми рынками, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Железная руда и палладий резко подешевели в последние недели. Причины: во-первых, более половины мирового спроса на железную руду приходится на Китай, где преобладает жилищное строительство. Экономические данные Китая продолжают указывать на замедление роста. Мы стараемся избегать производителей железной руды и осторожно относимся к производителям стали. Во-вторых, 85% спроса на палладий приходится на производство катализаторов для автомобилей с бензиновыми двигателями", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Они напоминают, что для сырьевых рынков характерен плавный, длительный рост и стремительное снижение.

"Нам по-прежнему нравится "Газпром". Однако мы перестаем наращивать позицию, видя стремительное снижение некоторых сырьевых товаров", - указывают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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