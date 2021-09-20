Возможно снижение цены ОФЗ в понедельник - Sber CIB

Рублёвые гособлигации в понедельник могут немного потерять в цене на фоне опасений инвесторов, что Минфин на текущей неделе не откажется от безлимитных аукционов по размещению ОФЗ, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"На рубль давит внешний негатив - резко просел китайский рынок акций, так как его участников тревожит перспектива дефолта со стороны крупного местного девелопера Evergrande Group, а во всем мире распространяются инфляционные опасения. В этих условиях доллар США, как защитный актив, дорожает, а российская валюта дешевеет. Если этот тренд сохранится, рубль может подешеветь до 73,3 руб./$1", - указывают в инвестбанке.

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