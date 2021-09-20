Рубль в понедельник будет торговаться в диапазоне 72,9-74,0 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,9-74,0 руб./$1 и на уровне 85,5-86,5 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"17 сентября российский рубль слабел к доллару и евро за счeт ухудшения внешней конъюнктуры в ожидании заседания Федрезерва (21-22 сентября), а также на фоне сокращения нефтяных котировок. Курс доллара составил 72,81 руб. (+31,25 коп.), курс евро - 85,44 руб. (+4,25 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 19,1 коп. и составила 78,5 руб. Цены на нефть эталонных марок в пятницу потеряли около 1,5%", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

Эксперт отмечает, что на этой неделе ФРС может объявить о постепенном сворачивании программы выкупа активов. На утренних торгах мировые валюты продолжают дорожать: курс доллара составил 72,99 руб. (+13,75 коп.), курс евро - 85,46 руб. (+4,75 коп.). По мнению Бадьянова, в течение дня российский рубль может торговаться в диапазоне 72,9-74,0 в паре с долларом и на уровне 85,5-86,5 в паре с европейской валютой.

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