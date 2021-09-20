Главные события недели - Sber CIB

Внимание инвесторов на текущей неделе будет приковано к заседанию ФРС США, отмечают аналитики Sber CIB. Участники рынка не ожидают изменения процентной ставки, однако обратят особое внимание на риторику регулятора. После объявления итогов заседания в среду волатильность на рынках США может повыситься, полагают в инвестбанке.

20 сентября:

-NAHB: индекс рынка недвижимости за сентябрь в США;

21 сентября:

- Публикация обновлённого прогноза экономического роста от ОЭСР;

- Разрешения на строительство и закладки новых домов за август в США.

22 сентября;

- Решение по монетарной политике ФРС США, пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла;

- Продажи домов на вторичном рынке за август в США;

- Промышленное производство за август в России;

- Индекс потребительской уверенности за сентябрь в еврозоне.

23 сентября:

- Публикация экономического бюллетеня ЕЦБ;

- Опережающий индекс за август в США;

- Индексы PMI за сентябрь в США, еврозоне, Германии, Франции.

24 сентября:

- Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла;

- Продажи новых домов за август в США.

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