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20 сентября 2021 года 10:22
Главные события недели - Sber CIB
Внимание инвесторов на текущей неделе будет приковано к заседанию ФРС США, отмечают аналитики Sber CIB. Участники рынка не ожидают изменения процентной ставки, однако обратят особое внимание на риторику регулятора. После объявления итогов заседания в среду волатильность на рынках США может повыситься, полагают в инвестбанке. 20 сентября: -NAHB: индекс рынка недвижимости за сентябрь в США; 21 сентября: - Публикация обновлённого прогноза экономического роста от ОЭСР; - Разрешения на строительство и закладки новых домов за август в США. 22 сентября; - Решение по монетарной политике ФРС США, пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла; - Продажи домов на вторичном рынке за август в США; - Промышленное производство за август в России; - Индекс потребительской уверенности за сентябрь в еврозоне. 23 сентября: - Публикация экономического бюллетеня ЕЦБ; - Опережающий индекс за август в США; - Индексы PMI за сентябрь в США, еврозоне, Германии, Франции. 24 сентября: - Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла; - Продажи новых домов за август в США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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20 сентября 2021 года 19:44
Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с отката вслед за мировыми площадками в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая, где крупнейший девелопер оказался на грани банкротства; лидировали в снижении акции металлургов во главе с "Мечелом" из-за ожиданий роста НДПИ для сектора, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний. читать дальше
.20 сентября 2021 года 19:33
Рубль вечером еще более усилил снижение к доллару и евро на фоне бегства инвесторов из рисковых активов
Москва. 20 сентября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль ускорил падение к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов из рисковых активов и негативной динамики ведущих финансовых рынков мира. читать дальше
.20 сентября 2021 года 19:02
Цены евробондов РФ в понедельник слегка снизились на фоне общемирового охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 20 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали плавное снижение на фоне общемирового охлаждения "аппетита к риску", произошедшего на сообщениях о долговых проблемах китайского застройщика China Evergrande Group. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за счет спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.20 сентября 2021 года 19:01
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 сентября в фокусе будет макростатистика: - выходной день на биржах Китая; · выступления представителей ЕЦБ (в течение дня); число... читать дальше
.20 сентября 2021 года 18:47
Наиболее популярные металлы платиновой группы, палладий и платина, последние несколько месяцев стабильно теряют в цене, и рассчитывать на их быстрое восстановление пока не приходится, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Палладий с конца апреля потерял... читать дальше
.20 сентября 2021 года 18:21
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "РусАгро" с целью 1300 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании. "Компания "РусАгро" сообщила, что совет директоров компании принял решение увеличить минимальный порог дивидендных выплат с 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом,... читать дальше
.20 сентября 2021 года 17:57
Существенный подъем котировок акций Pinduoduo Inc. до конца 2021 года маловероятен, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Мы отмечаем риски дальнейшей коррекции котировок акций Pinduoduo в связи с усилением регуляторного давления в Китае. Наш позитивный сценарий предполагает,... читать дальше
.20 сентября 2021 года 17:37
Возможен уход рубля выше уровня в 73,5 руб./$1, если ситуация на мировых рынках не улучшится, говорится в комментарии BCS Express. "Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль продолжил активно снижаться вслед за мировыми рынками и нефтью. В результате российская валюта обновила... читать дальше
.20 сентября 2021 года 17:10
Потенциал роста котировок нефти марки Brent на текущей неделе, вероятно, будет ограничен уровнем $75,8 за баррель, говорится в комментарии Sber CIB. "Инвесторы на сырьевых рынках будут внимательно следить не только за результатами заседания ФРС на текущей неделе, но и за тем, как изменятся... читать дальше
.20 сентября 2021 года 16:47
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Alcoa, Southwest Airlines Co., NXP Semiconductors NV, Vertex Pharmaceuticals и Splunk Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. "На текущей неделе в топ-5 добавляем... читать дальше
.20 сентября 2021 года 16:26
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", "Северсталь" , "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. "Включаем в топ-5 "Северсталь" - вертикально интегрированную горнодобывающую и... читать дальше
.20 сентября 2021 года 16:06
Бумаги золотодобытчиков на российском рынке могут принести неплохую краткосрочную доходность, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Акции золотодобывающих компаний в понедельник выступают в качестве защитных активов и пытаются расти на фоне стабилизации золота чуть выше... читать дальше
.20 сентября 2021 года 15:44
Котировки акций Incyte Corp. и Trip.com Group Ltd. могут вырасти на текущей недели, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Вероятно положительное решение FDA (21-22 сентября) по использованию лекарства Jakafi для лечения осложнений после трасплантаций а... читать дальше
.20 сентября 2021 года 15:26
Москва. 20 сентября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль активно слабеет к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти. читать дальше
.20 сентября 2021 года 15:22
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4380-4450 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс широкого рынка S&P 500 продолжил снижение вторую неделю подряд, достигнув отметки чуть выше 4430 пунктов. 4370 пунктов по-прежнему... читать дальше
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