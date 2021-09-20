Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72-73,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72-73,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 85-86,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Налоговые выплаты экспортерами по-прежнему выступают поддержкой рублю. Однако существует возможность давления на российский рубль из-за коррекционных настроений на сырьевых рынках. Центробанк РФ продолжит реагировать на всплеск инфляции в стране ужесточением своей денежно-кредитной политики. Об этом заявила его глава Эльвира Набиуллина, призвав российские банки не ждать скорого снижения ключевой ставки, а продолжать повышать свои текущие депозитные ставки, стимулируя интерес населения страны к сбережениям. Торговый диапазон пары USD/RUB, по нашим прогнозам, в ближайшие дни будет находиться в пределах 72-73,5руб./$1 . Что же касается торгового диапазона EUR/RUB, то его ожидаем на уровне 85-86,5 руб./EUR1", - отмечает эксперт банка.

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