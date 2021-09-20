Доходность 10-летних ОФЗ может уйти на текущей неделе выше 7,10% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может уйти на текущей неделе выше середины диапазона 7,0-7,20% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"На текущей неделе для глобального рынка облигаций важным будет заседание ФРС США, от которого инвесторы ждут сигналов о сроках сокращения монетарных стимулов. Ужесточение риторики ФРС может способствовать росту доходности 10-летних ОФЗ выше середины диапазона 7,0-7,20% годовых.

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