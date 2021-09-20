20 сентября 2021 года 09:46
Утренние прогнозы: негативный старт
Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в понедельник. Индекс Мосбиржи может уйти ниже 4000 пунктов.
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи может уйти ниже 4000 пунктов на торгах в понедельник".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 4010-4025 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет довольно сильное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее указанный индекс вполне способен продолжить понижение к ближайшему значимому "круглому" уровню 4000 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Индекс Мосбиржи может открыть день снижением в пределах 0,5-1% из-за слабости сектора металлов и добычи, а также нефтяников".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций РФ откроется в понедельник снижением".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций снижением на 1%".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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20 сентября 2021 года 19:44
Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с отката вслед за мировыми площадками в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая, где крупнейший девелопер оказался на грани банкротства; лидировали в снижении акции металлургов во главе с "Мечелом" из-за ожиданий роста НДПИ для сектора, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний. читать дальше
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20 сентября 2021 года 19:33
Москва. 20 сентября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль ускорил падение к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов из рисковых активов и негативной динамики ведущих финансовых рынков мира. читать дальше
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20 сентября 2021 года 19:02
Москва. 20 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали плавное снижение на фоне общемирового охлаждения "аппетита к риску", произошедшего на сообщениях о долговых проблемах китайского застройщика China Evergrande Group. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за счет спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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20 сентября 2021 года 19:01
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 сентября в фокусе будет макростатистика:
- выходной день на биржах Китая;
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);
число... читать дальше
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20 сентября 2021 года 18:47
Наиболее популярные металлы платиновой группы, палладий и платина, последние несколько месяцев стабильно теряют в цене, и рассчитывать на их быстрое восстановление пока не приходится, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова.
"Палладий с конца апреля потерял... читать дальше
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20 сентября 2021 года 18:21
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "РусАгро" с целью 1300 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.
"Компания "РусАгро" сообщила, что совет директоров компании принял решение увеличить минимальный порог дивидендных выплат с 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом,... читать дальше
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20 сентября 2021 года 17:57
Существенный подъем котировок акций Pinduoduo Inc. до конца 2021 года маловероятен, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Мы отмечаем риски дальнейшей коррекции котировок акций Pinduoduo в связи с усилением регуляторного давления в Китае. Наш позитивный сценарий предполагает,... читать дальше
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20 сентября 2021 года 17:37
Возможен уход рубля выше уровня в 73,5 руб./$1, если ситуация на мировых рынках не улучшится, говорится в комментарии BCS Express.
"Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль продолжил активно снижаться вслед за мировыми рынками и нефтью. В результате российская валюта обновила... читать дальше
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20 сентября 2021 года 17:10
Потенциал роста котировок нефти марки Brent на текущей неделе, вероятно, будет ограничен уровнем $75,8 за баррель, говорится в комментарии Sber CIB.
"Инвесторы на сырьевых рынках будут внимательно следить не только за результатами заседания ФРС на текущей неделе, но и за тем, как изменятся... читать дальше
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20 сентября 2021 года 16:47
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Alcoa, Southwest Airlines Co., NXP Semiconductors NV, Vertex Pharmaceuticals и Splunk Inc., говорится в комментарии инвесткомпании.
"На текущей неделе в топ-5 добавляем... читать дальше
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20 сентября 2021 года 16:26
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", "Северсталь" , "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Включаем в топ-5 "Северсталь" - вертикально интегрированную горнодобывающую и... читать дальше
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20 сентября 2021 года 16:06
Бумаги золотодобытчиков на российском рынке могут принести неплохую краткосрочную доходность, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
Акции золотодобывающих компаний в понедельник выступают в качестве защитных активов и пытаются расти на фоне стабилизации золота чуть выше... читать дальше
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20 сентября 2021 года 15:44
Котировки акций Incyte Corp. и Trip.com Group Ltd. могут вырасти на текущей недели, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".
"Вероятно положительное решение FDA (21-22 сентября) по использованию лекарства Jakafi для лечения осложнений после трасплантаций а... читать дальше
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20 сентября 2021 года 15:26
Москва. 20 сентября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль активно слабеет к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти. читать дальше
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20 сентября 2021 года 15:22
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4380-4450 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".
"Индекс широкого рынка S&P 500 продолжил снижение вторую неделю подряд, достигнув отметки чуть выше 4430 пунктов. 4370 пунктов по-прежнему... читать дальше
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