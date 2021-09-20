Утренние прогнозы: негативный старт

Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в понедельник. Индекс Мосбиржи может уйти ниже 4000 пунктов.

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи может уйти ниже 4000 пунктов на торгах в понедельник".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 4010-4025 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет довольно сильное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее указанный индекс вполне способен продолжить понижение к ближайшему значимому "круглому" уровню 4000 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Индекс Мосбиржи может открыть день снижением в пределах 0,5-1% из-за слабости сектора металлов и добычи, а также нефтяников".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций РФ откроется в понедельник снижением".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций снижением на 1%".