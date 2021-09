Цена Brent опустилась до $74,8 за баррель

Американский рынок акций завершил торги в пятницу в минусе. Фондовые индексы гонконгской и австралийской бирж открыли неделю отрицательно. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американский рынок акций завершил торги в пятницу в минусе на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о потребительском доверии в США.

За прошедшую неделю Dow Jones Industrial Average опустился на 0,1%, причем снижение индикатора было зафиксировано по итогам четвертой недели подряд - это самый длительный подобный период с сентября 2020 года.

Недельное снижение S&P 500 составило 0,6%, Nasdaq Composite - 0,5%.

Торги на американском рынке акций в последние дни были довольно волатильными в связи с неоднородными экономическими сигналами, а также неопределенностью, связанной с распространением нового штамма COVID-19 "дельта", пишет MarketWatch.

"Динамика фондовых индексов США является неустойчивой, поскольку инвесторы не знают, как оценивать последние статданные и их возможное влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы", - отмечает главный аналитик Swissquote Айпек Озкардеская.

Федрезерв проведет следующее заседание 21-22 сентября.

Опубликованные на прошлой неделе статданные показали небольшое замедление темпов инфляции, а также неожиданный рост розничных продаж.

В пятницу Мичиганский университет обнародовал предварительное значение рассчитываемого им индекса потребительского доверия за сентябрь, значение которого составило 71 пункт по сравнению с 70,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 72 пунктов, сообщает Trading Economics.

"Потребительское доверие остается крайне слабым, но опасения американцев не слишком отражаются на их расходах", - говорит экономист Navy Federal Credit Unioin Роберт Фрик.

Акции Dow Inc. (SPB: DOW), Intel Corp. (SPB: INTC) и 3M стали лидерами падения среди компонентов индекса Dow Jones в пятницу. Стоимость бумаг Dow опустилась на 2,9%, Intel - на 1%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 0.6%.

Акции инвесткомпании Invesco Ltd. (SPB: IVZ) подорожали на 5,5% по итогам торгов. По информации The Wall Street Journal, Invesco планирует слияние с подразделением банка State Street Corp. (SPB: STT) по управлению активами.

Бумаги State Street подешевели на 2,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу опустился на 166,44 пункта (0,48%) и составил 34584,88 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 40,76 пункта (0,91%) - до 4432,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 137,96 пункта (0,91%) и составил 15043,97 пункта.

Фондовые индексы гонконгской и австралийской бирж открыли неделю отрицательно. Фондовые рынки материкового Китая, Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.

Гонконгский Hang Seng к 8:00 МСК упал на 4%.

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов экономического восстановления в Китае, а также ужесточением контроля со стороны регулирующих органов КНР, отмечает Trading Economics.

Котировки акций китайского застройщика China Evergrande Group падают на 17%. В воскресенье китайское издание финансовых новостей Caixin сообщило, что компания начала погашать недвижимостью долги перед вкладчиками по инвестпродуктам, в которые инвесторы, преимущественно индивидуальные, вложили около 40 млрд юаней ($6 млрд). Ранее в Evergrande сообщали о масштабных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга компании.

Подындекс Hang Seng Mainland Properties, включающий компании сектора недвижимости, снижается более чем на 6%. Вслед за бумагами Evergrande падают акции Henderson Land Development Co. Ltd. - на 13%, Country Garden Holdings Co. - на 12,2%, Sunac China Holdings Ltd. - на 10,3%.

В минусе также торгуются бумаги автопроизводителей BYD Co. Ltd. (-7%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (-6,8%).

Акции технологических Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Meituan теряют соответственно по 1,7%, 2% и 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 МСК опустился на 2%.

На австралийской бирже сильнее всего снижаются акции добывающих компаний: Champion Iron Ltd. (-13%), Lynas Rare Earths Ltd. (-12%), Nickel Mines Ltd. (-10%), Pilbara Minerals Ltd. (-8%), Mineral Resources Ltd. (-6%).

Капитализация горнодобывающих BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. уменьшается на 5% и 4% соответственно.

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне укрепления доллара США перед стартом двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв на заседании 21-22 сентября может заложить основу для сокращения объемов выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, полагают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

"Ожидания, связанные с сокращением стимулов Федрезервом, оказывают давление на нефтяной рынок", - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Факторы, поддерживавшие цены на нефть на прошлой неделе, в частности, существенное снижение запасов сырья из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе, сходят на нет, отмечает она.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $74,8 за баррель, что на $0,54 (0,72%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,33 (0,4%) - до $75,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,35 за баррель, что на $0,62 (0,86%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,64 (0,9%) - до $71,97 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 3,2%.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в понедельник прибавляет 0,16%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,14%. укрепление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе, нефть, менее привлекательными для инвесторов.