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20 сентября 2021 года 09:33

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 20 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил торги в пятницу в минусе на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о потребительском доверии в США. Торги на американском рынке акций в последние дни были довольно волатильными в связи с неоднородными экономическими сигналами, а также неопределенностью, связанной с распространением нового штамма COVID-19 "дельта". Опубликованные на прошлой неделе статданные показали небольшое замедление темпов инфляции, а также неожиданный рост розничных продаж. В пятницу Мичиганский университет обнародовал предварительное значение рассчитываемого им индекса потребительского доверия за сентябрь, значение которого составило 71 пункт по сравнению с 70,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 72 пунктов.

При этом участники рынка находятся в ожидании итогов сентябрьского заседания Федрезерва США, которое пройдет 21-22 сентября.

Фондовые индексы гонконгской и австралийской бирж открыли неделю отрицательно. Фондовые рынки материкового Китая, Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. Гонконгский Hang Seng к 8:00 МСК упал на 4%. Инвесторы обеспокоены замедлением темпов экономического восстановления в Китае, а также ужесточением контроля со стороны регулирующих органов КНР. Котировки акций китайского застройщика China Evergrande Group падают на 17%. В воскресенье китайское издание финансовых новостей Caixin сообщило, что компания начала погашать недвижимостью долги перед вкладчиками по инвестпродуктам, в которые инвесторы, преимущественно индивидуальные, вложили около 40 млрд юаней ($6 млрд). Австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 МСК опустился на 2%.

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне укрепления доллара США перед стартом двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв на заседании 21-22 сентября может заложить основу для сокращения объемов выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, полагают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $74,83 за баррель, что на 0,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,4% - до $75,34 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,38 за баррель, что на 0,82% ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на 0,9% - до $71,97 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,3 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,214 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 сентября снизился на 0,025% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день всего 0,003%, опустившись до 726,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мегафон БО-001Р-03" (+0,16%), "Альфа-Банк-002Р-10" (+0,16%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК БО-07" (-0,5%), "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-0,28%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Росагролизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-03 на уровне 8,45% годовых объемом 9 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к погашению 8,63% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 сентября. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 7 млрд рублей до 9 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 22 сентября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

ЛК "Европлан" установила ориентир доходности облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года и амортизацией объемом не менее 5 млрд рублей на уровне премии не выше 225 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,2 года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов. Купоны квартальные. Сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет 24 сентября. Техразмещение выпуска запланировано на 28 сентября. Последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в августе, тогда она разместила 10-летние облигации на 7 млрд рублей по ставке 8,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.

Сбербанк (MOEX: SBER) России с 20 по 24 сентября будет принимать заявки инвесторов на 10-летние субординированные облигации серии 002СУБ-03R объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона около 8,5% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет на уровне около 8,68% годовых. Номинал одной облигации - 10 млн рублей. Длительность 1-го купона составит 242 дня, остальные купоны полугодовые. В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет, ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Ориентир премии - около 170 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 27 сентября. Выпуск будет размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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