Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник снижением на 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник снижением в пределах 0,2-0,6%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 4010-4025 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет довольно сильное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее указанный индекс вполне способен продолжить понижение к ближайшему значимому "круглому" уровню 4000 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, отмечает эксперт. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов, по его мнению, будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США.

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