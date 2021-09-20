Перспективы роста котировок нефти в настоящее время сдержанны - BCS Express

Перспективы роста котировок нефти марки Brent в настоящее время сдержанны, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Фьючерсы на нефть марки Brent после скачка в среду к концу прошлой недели консолидировались в новом коридоре $74,5-76 за баррель. Потенциал для роста все еще есть, но на младших "тайм-фреймах" наблюдается постепенное сползание локальных максимумов, что дает основания более сдержанно смотреть на перспективы. Краткосрочный взгляд нейтральный, но при пробое поддержки $74,5 за баррель распродажи могут ускориться и вернуть котировки ниже $73,5", - указывает аналитик инвесткомпании.

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