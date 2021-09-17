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17 сентября 2021 года 19:26

Рынок акций РФ на неделе обновил пик индекса Мосбиржи за счет ралли нефти и газа

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне ралли нефти и газа, после чего скорректировался в преддверии сентябрьского заседания Федрезерва США по дальнейшей монетарной политике. Индекс Мосбиржи на неделе в очередной раз обновил максимум, превысив 4080 пунктов, после чего откатился в район 4035 пунктов. Негативным сигналом для рынка стал вывод средств из российских активов нерезидентами.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 9 по 15 сентября составил $45 млн по сравнению с притоком $20 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $50 млн против ушедших $20 млн ранее (14 недель оттоков).

В период с 13 по 17 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,8% и составил 4035,17 пункта, индекс РТС прибавил 1,2% и достиг 1745,04 пункта на фоне снижения доллара до 72,85 руб./$1 (-0,33 рубля) и выросшей ноябрьской нефти Brent до $74,82 за баррель (+2,6%).

Неделя на рынке акций РФ началась с уверенного роста на фоне позитивной динамики внешних фондовых и сырьевых площадок; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, превысив 4040 пунктов, во главе с также обновившими пики бумагами "НОВАТЭКа" (+4%) благодаря раллирующим ценам на газ в Европе (цена достигла $755 за тысячу кубометров).

Нефть Brent поднялась в район $73,4 за баррель на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", а также прогнозов снижения запасов. Эксперты Goldman Sachs отметили, что проблемы, вызванные ураганом, привели к снижению запасов в США примерно на 30 млн баррелей, и сокращение может увеличиться до 40 млн баррелей. При этом аналитики ожидают, что нефть станет лидером среди сырьевых товаров по темпам роста стоимости в IV квартале.

Во вторник рынок акций продолжил рост на фоне подорожавшей нефти, ралли цен на газ, а также статистике о замедлении инфляции в США, что снижает вероятность скорого сокращения Федрезервом мер стимулирования; индекс МосБиржи превысил 4055 пунктов за счет роста Сбербанка (+0,1%) и бумаг нефтегазовых компаний, тогда как в других секторах отмечалась локальная фиксация прибыли игроками (наибольшие потери понес сектор металлургов).

Цена на газ в Европе продолжила ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и Европы. Цена октябрьского фьючерса на газ поднялась до $808 за тысячу кубометров.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 5,3% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле. Нефть Brent поднялась к $73,7 за баррель на ожиданиях нового урагана "Николаса" в Мексиканском заливе.

Подорожали ГДР Ros Agro (+5,8%) на фоне известий, что совет директоров группы увеличил минимальный уровень дивидендных выплат с 25% до 50%.

В среду рынок акций РФ сохранил позитивную динамику во главе с бумагами компаний нефтегазового сектора на фоне ралли газа (цена на газ в Европе достигла $964 за тысячу кубометров) и нефти (Brent в росте нацелилась на $76 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи протестировал отметку 4080 пунктов и скорректировался до 4065 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги "Башнефти" (+5,7%) и "Газпром нефти" (+4,1%).

Акции "Роснефти" (+0,6%) в среду достигали рекордных 589,8 рубля за штуку на фоне заявлений вице-премьера Александра Новака, что Минэнерго РФ в ближайшее время должно представить доклад о возможности обеспечения экспорта "Роснефтью" газа через "Северный поток 2".

Просели акции металлургов на фоне известий, что дополнительные фискальные изъятия у компаний горно-металлургической отрасли РФ из-за благоприятной внешней конъюнктуры могут быть реализованы не только через повышение НДПИ, но и через прогрессивную шкалу налога на прибыль.

Нефть Brent поднималась выше $76 за баррель на статистике о сокращении запасов сырья в США, после чего сдала назад к $75,5 за баррель.

Во "втором эшелоне" лидировали в росте акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) (+40%) на фоне заявлений главы компании Андрея Коробова о планах в 2022 году нарастить запасы на 150 млрд куб. м газа и разместить акции на бирже для увеличения free float. Кроме того, ЯТЭК обсуждает с Минэнерго РФ варианты экспорта сырья с "Якутского СПГ", в том числе и возможность агентского соглашения с "Газпром экспортом".

В четверг рынок акций РФ просел на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (просели нефть и скорректировалась цена газа в Европе), а также сильной статистики из США, повысившей опасения сворачивания стимулов Федрезервом; индекс МосБиржи опустился ниже 4050 пунктов, при этом подешевели акции металлургов на фоне ожиданий увеличения налогов для сектора и выросли акции "Магнита" (+3,7%) и "Роснефти" (+2,2%).

Минфин РФ ожидает от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 году в размере порядка 250 млрд рублей. Ведомство предложило компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года. Формула, разработанная Минфином, предполагает увеличение базовой ставки НДПИ для черных, цветных металлов, удобрений и коксующегося угля до 6% и привязку налога к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас НДПИ для майнинга привязан преимущественно к себестоимости руды). При этом существующий рентный коэффициент будет отменен.

В США индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 30,7 пункта при прогнозах снижения до 19 пунктов с августовских 19,4 пункта. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% к июлю при прогнозах снижения на 0,8%. Нефть Brent просела в район $75 за баррель поскольку ураган "Николас" практически не затронул добывающие мощности в Мексиканском заливе.

Во "втором эшелоне" подешевели после отсечки дивидендов бумаги "Трубной металлургической компании" (-15,6%, до 98,82 рубля; дивиденды за I полугодие составят 17,71 рубля на бумагу), продолжился рост бумаг ЯТЭК (+14,3%).

В пятницу рынок акций консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне просевшей нефти и роста фондовых площадок Азии и Европы; хуже рынка выглядели бумаги черных металлургов и "НОВАТЭКа", при этом выросли акции "Русала" (+3,5%) и финансовых компаний. Индекс МосБиржи завершил день в районе 4035 пунктов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на Международном банковском форуме в Сочи, что решение о повышении ключевой ставки ЦБ РФ в июле на 1 процентный пункт (п.п.) еще не полностью отыграно, может потребоваться дополнительно один или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

Нефть Brent опустилась ниже $75 за баррель. По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" в конце августа все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 28% добычи нефти.

Скорректировались вниз акции ЯТЭК (-13,5%) и упали после отсечек дивидендов за I полугодие акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (-0,6% и -4,4% "префы") и ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,2%).

В период с 13 по 17 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Магнита" (+9%), OR Group (+9%), банка "Санкт-Петербург" (+7%); хуже рынка оказались акции "Трубной металлургической компании" (-22%), "Россети Сибири" (-7%), "ТГК-14" (-5%).

Динамика рынка акций РФ во третьей декаде сентября будет определяться колебаниями нефти и газа, а также итогами сентябрьского заседания Федрезерва США - регулятор может объявить о начале постепенного сворачивания мер стимулирования экономики. Если Федрезерв отложит начало сворачивания мер на конец года, мировые фондовые площадки продолжат рост. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3950-4100 пунктов, для индекса РТС - 1680-1800 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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