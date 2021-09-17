Рынок акций РФ на неделе обновил пик индекса Мосбиржи за счет ралли нефти и газа
По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 9 по 15 сентября составил $45 млн по сравнению с притоком $20 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $50 млн против ушедших $20 млн ранее (14 недель оттоков).
В период с 13 по 17 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,8% и составил 4035,17 пункта, индекс РТС прибавил 1,2% и достиг 1745,04 пункта на фоне снижения доллара до 72,85 руб./$1 (-0,33 рубля) и выросшей ноябрьской нефти Brent до $74,82 за баррель (+2,6%).
Неделя на рынке акций РФ началась с уверенного роста на фоне позитивной динамики внешних фондовых и сырьевых площадок; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, превысив 4040 пунктов, во главе с также обновившими пики бумагами "НОВАТЭКа" (+4%) благодаря раллирующим ценам на газ в Европе (цена достигла $755 за тысячу кубометров).
Нефть Brent поднялась в район $73,4 за баррель на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", а также прогнозов снижения запасов. Эксперты Goldman Sachs отметили, что проблемы, вызванные ураганом, привели к снижению запасов в США примерно на 30 млн баррелей, и сокращение может увеличиться до 40 млн баррелей. При этом аналитики ожидают, что нефть станет лидером среди сырьевых товаров по темпам роста стоимости в IV квартале.
Во вторник рынок акций продолжил рост на фоне подорожавшей нефти, ралли цен на газ, а также статистике о замедлении инфляции в США, что снижает вероятность скорого сокращения Федрезервом мер стимулирования; индекс МосБиржи превысил 4055 пунктов за счет роста Сбербанка (+0,1%) и бумаг нефтегазовых компаний, тогда как в других секторах отмечалась локальная фиксация прибыли игроками (наибольшие потери понес сектор металлургов).
Цена на газ в Европе продолжила ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и Европы. Цена октябрьского фьючерса на газ поднялась до $808 за тысячу кубометров.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 5,3% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле. Нефть Brent поднялась к $73,7 за баррель на ожиданиях нового урагана "Николаса" в Мексиканском заливе.
Подорожали ГДР Ros Agro (+5,8%) на фоне известий, что совет директоров группы увеличил минимальный уровень дивидендных выплат с 25% до 50%.
В среду рынок акций РФ сохранил позитивную динамику во главе с бумагами компаний нефтегазового сектора на фоне ралли газа (цена на газ в Европе достигла $964 за тысячу кубометров) и нефти (Brent в росте нацелилась на $76 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи протестировал отметку 4080 пунктов и скорректировался до 4065 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги "Башнефти" (+5,7%) и "Газпром нефти" (+4,1%).
Акции "Роснефти" (+0,6%) в среду достигали рекордных 589,8 рубля за штуку на фоне заявлений вице-премьера Александра Новака, что Минэнерго РФ в ближайшее время должно представить доклад о возможности обеспечения экспорта "Роснефтью" газа через "Северный поток 2".
Просели акции металлургов на фоне известий, что дополнительные фискальные изъятия у компаний горно-металлургической отрасли РФ из-за благоприятной внешней конъюнктуры могут быть реализованы не только через повышение НДПИ, но и через прогрессивную шкалу налога на прибыль.
Нефть Brent поднималась выше $76 за баррель на статистике о сокращении запасов сырья в США, после чего сдала назад к $75,5 за баррель.
Во "втором эшелоне" лидировали в росте акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) (+40%) на фоне заявлений главы компании Андрея Коробова о планах в 2022 году нарастить запасы на 150 млрд куб. м газа и разместить акции на бирже для увеличения free float. Кроме того, ЯТЭК обсуждает с Минэнерго РФ варианты экспорта сырья с "Якутского СПГ", в том числе и возможность агентского соглашения с "Газпром экспортом".
В четверг рынок акций РФ просел на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (просели нефть и скорректировалась цена газа в Европе), а также сильной статистики из США, повысившей опасения сворачивания стимулов Федрезервом; индекс МосБиржи опустился ниже 4050 пунктов, при этом подешевели акции металлургов на фоне ожиданий увеличения налогов для сектора и выросли акции "Магнита" (+3,7%) и "Роснефти" (+2,2%).
Минфин РФ ожидает от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 году в размере порядка 250 млрд рублей. Ведомство предложило компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года. Формула, разработанная Минфином, предполагает увеличение базовой ставки НДПИ для черных, цветных металлов, удобрений и коксующегося угля до 6% и привязку налога к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас НДПИ для майнинга привязан преимущественно к себестоимости руды). При этом существующий рентный коэффициент будет отменен.
В США индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 30,7 пункта при прогнозах снижения до 19 пунктов с августовских 19,4 пункта. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% к июлю при прогнозах снижения на 0,8%. Нефть Brent просела в район $75 за баррель поскольку ураган "Николас" практически не затронул добывающие мощности в Мексиканском заливе.
Во "втором эшелоне" подешевели после отсечки дивидендов бумаги "Трубной металлургической компании" (-15,6%, до 98,82 рубля; дивиденды за I полугодие составят 17,71 рубля на бумагу), продолжился рост бумаг ЯТЭК (+14,3%).
В пятницу рынок акций консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне просевшей нефти и роста фондовых площадок Азии и Европы; хуже рынка выглядели бумаги черных металлургов и "НОВАТЭКа", при этом выросли акции "Русала" (+3,5%) и финансовых компаний. Индекс МосБиржи завершил день в районе 4035 пунктов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на Международном банковском форуме в Сочи, что решение о повышении ключевой ставки ЦБ РФ в июле на 1 процентный пункт (п.п.) еще не полностью отыграно, может потребоваться дополнительно один или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров.
Нефть Brent опустилась ниже $75 за баррель. По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" в конце августа все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 28% добычи нефти.
Скорректировались вниз акции ЯТЭК (-13,5%) и упали после отсечек дивидендов за I полугодие акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (-0,6% и -4,4% "префы") и ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,2%).
В период с 13 по 17 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Магнита" (+9%), OR Group (+9%), банка "Санкт-Петербург" (+7%); хуже рынка оказались акции "Трубной металлургической компании" (-22%), "Россети Сибири" (-7%), "ТГК-14" (-5%).
Динамика рынка акций РФ во третьей декаде сентября будет определяться колебаниями нефти и газа, а также итогами сентябрьского заседания Федрезерва США - регулятор может объявить о начале постепенного сворачивания мер стимулирования экономики. Если Федрезерв отложит начало сворачивания мер на конец года, мировые фондовые площадки продолжат рост. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3950-4100 пунктов, для индекса РТС - 1680-1800 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".