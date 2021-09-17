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17 сентября 2021 года 19:19

Рынок акций РФ в пятницу просел во главе с НОВАТЭКом и металлургами, вырос Русал и банки

Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировал недельный рост - игроки фиксировали прибыль на фоне снижения нефти и индексов в США из-за квартальной экспирации фьючерсов и опционов, а также в преддверии заседания Федрезерва США на следующей неделе. Индекс Мосбиржи опустился в район 4035 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" и металлургов, при этом выросли акции "Русала" и компаний финансового сектора.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4035,17 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1745,04 пункта (-0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,5%.

Доллар подрос до 72,85 рубля (+0,35 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,8-1,2%, доллар просел на 0,33 рубля.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи сообщила в пятницу, что решение о повышении ключевой ставки ЦБ РФ в июле на 1 процентный пункт (п.п.) еще не полностью отыграно, может потребоваться дополнительно один или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Газпрома" (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,8% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+3,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+3,4%), бумаги "Московской Биржи" (+1,7%), Сбербанка (+1,6% и +1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рынок акций в конце недели просел из-за ухудшения внешнего фона.

Глобальные рынки по-прежнему выкупают провалы, пользуясь сохранением большого объема ликвидности, предоставленного ключевыми центробанками в рамках монетарного стимулирования экономики. Однако угроза сворачивания этих мер препятствует развитию устойчивого роста рисковых активов. Дополнительную неопределенность создает проблема пандемии. Новые штаммы коронавируса препятствуют ее решению с помощью массовой вакцинации.

Все большее беспокойство у инвесторов вызывают проблемы строительного гиганта Китая Evergrande, имеющего самый большой в мире корпоративный долг. Риски банкротства компании остаются высокими, а оно способно ударить не только по китайской, но и по мировой финансовой системе. Власти страны дают понять, что, скорее всего, не будут спасать девелопера, оставив его один на один с кредиторами.

Продолжили ралли акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT), отыгрывающие новость четверга о покупке компанией крупного петербургского застройщика. Восстановление драгоценных металлов способствует восходящей коррекции их производителей. Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится на психологически важном уровне 4000 пунктов, у индекса РТС - на отметке 1735 пунктов, отмечает Бабин.

По словам руководителя отдела управления акциями "Сбер Управление активами" Евгения Линчика, российский рынок на неделе продемонстрировал себя лучше других развивающихся площадок, индексы за пятидневку в целом выросли. Общая среднерыночная тенденция остается положительной, падение индексов укладывается в рамки локальной коррекции. На следующей неделе ожидается смешанная динамика, ориентир по индексу МосБиржи составляет 3950-4050 пунктов, по индексу РТС - 1650-1750 пунктов.

Сегодняшний день традиционно называют "Ведьминой пятницей" из-за сильной волатильности всех рынков по причине истечения срока большого числа фьючерсов и опционов на мировых площадках. Скорость восстановления американской экономики по-прежнему зависит от течения пандемии и темпов вакцинации. Неопределенности добавляет заявление главы Moderna, что американцам, вероятно, будет недостаточно трехфазной вакцинации для защиты от COVID-19, отмечает эксперт.

На следующей неделе в фокусе инвесторов будет заседание ФРС. Ключевой вопрос - анонсирование параметров сворачивания QE. В преддверии заседания высокой волатильности на фондовых площадках не ожидается. Сильные макроданные по экономике приводят к ожиданиям сокращения монетарного стимулирования от Федрезерва, но основным моментом остается время его запуска, считает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, некоторые акции подогревались в пятницу заявлениями представителей правительства.

В рамках банковского форума в Сочи министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что некоторые госбанки, которые развивают экосистемы и вкладываются в непрофильные активы, могли бы платить больше дивидендов - не 50% от прибыли, а, например, 75%. Рынок немедленно распознал под словами "некоторые госбанки" крупнейшую финансовую организацию страны - Сбербанк (MOEX: SBER). Однако лидерами сектора все же выступили организации далеко не государственной собственности - банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), TCS Group и "Московская Биржа" (MOEX: MOEX).

Динамика цен на газ в Европе на торгах в пятницу преимущественно положительная, но, похоже, основной вынос вверх уже состоялся. Кроме того, цены на нефть не смогли закрепиться выше $76 за баррель Brent и рискуют вернуться в более низкий диапазон.

Дальнейший рост рынка акций пока не гарантируется, хотя по финансовым мультипликаторам отечественные акции остаются достаточно дешевыми. Для более уверенного разворота вниз необходима вторая вершина в районе 4060 пунктов по индексу МосБиржи или обновление рекордов выше 4080 пунктов для продолжения роста, считает аналитик.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила, что есть возможность еще нескольких повышений ставки из-за завышенных инфляционных ожиданий. В самом деле, годовая инфляция к 13 сентября ускорилась до 6,87% по сравнению с 6,74% перед заседанием ЦБ РФ 10 сентября и 6,68% на конец августа. На рынке ОФЗ всю неделю наблюдался рост доходностей. Более того, наиболее сильный рост наблюдался в доходностях краткосрочных ОФЗ. Данный факт может оказывать на рубль краткосрочное негативное влияние. Однако потенциально еще более высокая ставка усилит привлекательность рубля.

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер предупредил о возможных новых рекордах цены на газ в Европе из-за отставания в графике заполнения ПХГ. На текущий момент запасы на 22,9 млрд кубометров ниже обычного уровня. Сам же "Газпром" (MOEX: GAZP) планирует поставить в страны Европы до 190-200 млрд кубометров газа в текущем году. Однако этого также может не хватить из-за растущего спроса на "голубое топливо", отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Русала" в пятницу выросли на фоне попыток роста цен на алюминий, которые пока остаются на расстоянии от недавнего пика $3000 за тонну.

Индексы МосБиржи и РТС закрылись выше локальных поддержек 4030 и 1750 пунктов, в целом коррекция на рынках носит умеренный характер.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), но снижаются вечером Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,8-1,2%) и Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,8%, ниже 4440 пунктов).

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре вырос до 71 пункта, при прогнозах роста до 72 пунктов с августовских 70,3 пункта.

На нефтяном рынке цены в пятницу также просели. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,82 за баррель (-1,1% и +0,3% в четверг), ноябрьская цена WTI - $71,41 за баррель (-1,3% и -1,7% накануне).

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" в конце августа все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 28% добычи нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-13,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,8%).

В пятницу на "Мосбирже" без дивидендов за I полугодие с учетом расчетов "Т+2" торговались акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-0,6% и -4,4% "префы", выплаты - 9,54 рубля на все виды акций) и ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,2% и +1,4% "префы"; выплаты - 5,75 рубля на обыкновенные и 0,25 рубля на привилегированные бумаги).

Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+11%), ГК "Самолет" (+8%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+7,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+5,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (+5,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 124,87 млрд рублей (из них 19,53 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 17,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 14,34 млрд рублей на акции "Норникеля" (MOEX: GMKN)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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