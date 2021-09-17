Цены евробондов РФ выросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" выпуски
Ценовые изменения отечественных евробондов в начале недели были незначительными в ожидании публикации в США данных о потребительской инфляции в августе, которые могут повлиять на решение ФРС относительно сворачивания стимулов. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт - до 2,23% годовых, доходность самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году также опустилась на 1 базисный пункт, до 3,46% годовых. Поддержку отечественным долговым бумагам оказывали как растущие цены на нефть на фоне прогнозов ОПЕК более высокого спроса на углеводороды, так и плавный рост котировок американских казначейских обязательств.
Тенденция к росту котировок российских суверенных еврооблигаций сформировалась во вторник благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - US Treasuries. Позитивный импульс рынку придал активизировавшийся рост цен и соответствующее снижение доходностей US Treasuries, особенно "длинной" дюрации, произошедшие после опубликования данных о росте потребительских цен в США. Кроме того, поддержку валютным гособлигациям России оказывали высокие цены на нефть.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле (индикатор уменьшился впервые с октября 2020 года). Изменение индекса CPI в августе совпало со средним прогнозом аналитиков. Индекс CPI в августе вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца. Это минимальные темпы подъема за последние семь месяцев. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.
В середине недели тенденция к росту цен "длинных" выпусков российских еврооблигаций сохранилась благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets, при этом остальные бумаги продемонстрировали смешанную динамику. Доходность самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизилась за день на 3 базисных пункта. Помимо позитивных внешних сигналов поддержку отечественным бумагам оказывал существующий дефицит облигаций на рынке вследствие отсутствия новых крупных размещений в последнее время.
В свою очередь цены на нефть достигли максимальных значений с конца июля на данных о резком сокращении запасов в США. Коммерческие запасы сырья в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд. Запасы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Согласно данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, после урагана "Ида" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих 29,5% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.
Активность торгов в секторе российских еврооблигаций в четверг была невысокой. При этом если в первой половине дня базовые ставки немного снижались, что стимулировало ценовой рост большинства облигаций emerging markets, то во второй половине дня, после публикации данных о розничных продажах в США в августе, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков, ситуация на рынке US Treasuries ухудшилась. Российские еврооблигации отреагировали на это ухудшение внешней конъюнктуры довольно сдержанно, в частности, котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году остались вечером вблизи отметки 131,5% от номинала, что было лишь немного ниже дневных максимумов. В целом же по итогам дня отечественные еврооблигации продемонстрировали смешанную динамику, более уверенно чувствовали себя "длинные" выпуски.
Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи упали на 1,8%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее. Розничные продажи без учета автомобилей в США в августе увеличились на 1,8% после повышения на 1% в июле. Эксперты прогнозировали снижение на 0,1%.
В последний день недели активность покупателей в секторе российских еврооблигаций снизилась, рынок в целом лег в боковой дрейф на фоне продолжившегося снижения цен американских казначейских обязательств, а также общемирового охлаждения "аппетита к риску".
Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене за пять дней на 0,7%, до 140,47% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 3,28% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,77%, до 134,4% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 7 базисных пунктов и составил 183 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,96% - до 131,37% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов, до 3,41% годовых). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,06%, подорожав до 112,54% от номинала (доходность снизилась за неделю на 2 базисных пункта и 17 сентября составила 1,94% годовых).
Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,06%, до 113,47% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 1,745% годовых). Самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,05% - до 108,48% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 2 базисных пункта и составил 42 пункта). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,07%, составив 114,79% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 1,5 пункта - до 129,5 базисного пункта).
Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, а также в ожидании объявления итогов сентябрьского заседания ФРС США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, и прежде всего Федрезервом США, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе новыми штаммами. Вместе с тем поддержку евробондам России будут оказывать такие факторы, как высокие цены на нефть, а также профицитное исполнение федерального бюджета.