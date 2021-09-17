Цены евробондов РФ выросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" выпуски

Москва. 17 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали по итогам пяти дней ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

Ценовые изменения отечественных евробондов в начале недели были незначительными в ожидании публикации в США данных о потребительской инфляции в августе, которые могут повлиять на решение ФРС относительно сворачивания стимулов. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт - до 2,23% годовых, доходность самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году также опустилась на 1 базисный пункт, до 3,46% годовых. Поддержку отечественным долговым бумагам оказывали как растущие цены на нефть на фоне прогнозов ОПЕК более высокого спроса на углеводороды, так и плавный рост котировок американских казначейских обязательств.

Тенденция к росту котировок российских суверенных еврооблигаций сформировалась во вторник благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - US Treasuries. Позитивный импульс рынку придал активизировавшийся рост цен и соответствующее снижение доходностей US Treasuries, особенно "длинной" дюрации, произошедшие после опубликования данных о росте потребительских цен в США. Кроме того, поддержку валютным гособлигациям России оказывали высокие цены на нефть.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле (индикатор уменьшился впервые с октября 2020 года). Изменение индекса CPI в августе совпало со средним прогнозом аналитиков. Индекс CPI в августе вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца. Это минимальные темпы подъема за последние семь месяцев. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.

В середине недели тенденция к росту цен "длинных" выпусков российских еврооблигаций сохранилась благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets, при этом остальные бумаги продемонстрировали смешанную динамику. Доходность самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизилась за день на 3 базисных пункта. Помимо позитивных внешних сигналов поддержку отечественным бумагам оказывал существующий дефицит облигаций на рынке вследствие отсутствия новых крупных размещений в последнее время.

В свою очередь цены на нефть достигли максимальных значений с конца июля на данных о резком сокращении запасов в США. Коммерческие запасы сырья в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд. Запасы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Согласно данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, после урагана "Ида" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих 29,5% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

Активность торгов в секторе российских еврооблигаций в четверг была невысокой. При этом если в первой половине дня базовые ставки немного снижались, что стимулировало ценовой рост большинства облигаций emerging markets, то во второй половине дня, после публикации данных о розничных продажах в США в августе, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков, ситуация на рынке US Treasuries ухудшилась. Российские еврооблигации отреагировали на это ухудшение внешней конъюнктуры довольно сдержанно, в частности, котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году остались вечером вблизи отметки 131,5% от номинала, что было лишь немного ниже дневных максимумов. В целом же по итогам дня отечественные еврооблигации продемонстрировали смешанную динамику, более уверенно чувствовали себя "длинные" выпуски.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи упали на 1,8%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее. Розничные продажи без учета автомобилей в США в августе увеличились на 1,8% после повышения на 1% в июле. Эксперты прогнозировали снижение на 0,1%.

В последний день недели активность покупателей в секторе российских еврооблигаций снизилась, рынок в целом лег в боковой дрейф на фоне продолжившегося снижения цен американских казначейских обязательств, а также общемирового охлаждения "аппетита к риску".

Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене за пять дней на 0,7%, до 140,47% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 3,28% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,77%, до 134,4% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 7 базисных пунктов и составил 183 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,96% - до 131,37% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов, до 3,41% годовых). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,06%, подорожав до 112,54% от номинала (доходность снизилась за неделю на 2 базисных пункта и 17 сентября составила 1,94% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,06%, до 113,47% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 1,745% годовых). Самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,05% - до 108,48% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 2 базисных пункта и составил 42 пункта). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,07%, составив 114,79% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 1,5 пункта - до 129,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, а также в ожидании объявления итогов сентябрьского заседания ФРС США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, и прежде всего Федрезервом США, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе новыми штаммами. Вместе с тем поддержку евробондам России будут оказывать такие факторы, как высокие цены на нефть, а также профицитное исполнение федерального бюджета.