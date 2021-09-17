Золото и серебро находятся в умеренном средне- и долгосрочном нисходящем тренде - Julius Baer

Золото и серебро находятся в умеренном средне- и долгосрочном нисходящем тренде из-за продолжающегося ослабления спроса на защитные активы, говорится в комментарии руководителя исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстена Менке.

"Судя по негативной динамике на рынках золота и серебра, данные по розничным продажам в США, опубликованные в четверг, стали существенным положительным сюрпризом, - отмечает Менке. - В течение дня цены на драгоценные металлы упали на 2,8% и 5,6% соответственно, что также отражает укрепление доллара США и некоторый рост реальной доходности облигаций США. Такая реакция вписывается в картину последних недель, когда данные по экономическим показатели выше ожиданий оказывали давление на цены, и, наоборот, способствовали их росту, когда оказывались ниже ожиданий".

Таким образом, данные по экономическим показателям влияют на ожидания того, когда Федеральная резервная система США откажется от своей ультрамягкой денежно-кредитной политики. Рост и спад этих ожиданий, на взгляд аналитика, приводят к росту краткосрочной волатильности и волатильности, обусловленной настроениями рынка, что сравнимо с эпизодами 2013, 2014 и 2015 годов.

Однако в то же время Менке по-прежнему считает, что золото и серебро находятся в умеренном среднесрочном и долгосрочном нисходящем тренде, главным образом, из-за продолжающегося ослабления спроса на защитные активы. "На наш взгляд, спрос на защитные активы является доминирующим фактором в динамике цен на драгоценные металлы, что подтверждается тем, что сегодня цены на золото ниже своего прошлогоднего пика более чем на 15%, в то время как доллар США и реальная доходность долларовых облигаций находятся примерно на тех же уровнях в аналогичный период", - отмечает эксперт банка.

Между тем, запасы физически обеспеченного золота, которые аналитик предпочитает использовать в качестве индикатора спроса на защитные активы, находятся примерно на 11% ниже прошлогоднего пика. "На этом фоне мы по-прежнему уверены, что любой скачок цен на золото, не подкрепленный ростом спроса на защитные активы, будет носить только временный характер при условии, что восстановление мировой экономики продолжится, несмотря на распространение вариантов COVID-19", - подчеркивает Менке.

Стратег банка указывает, что в последнее время серебро недооценено, если сравнивать с золотом, что видно по росту соотношения цен на эти металлы. Тем не менее Менке считает, что серебро остается более уязвимым активом, поскольку запасы физически обеспеченных продуктов остаются намного выше докризисного уровня.

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