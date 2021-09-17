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Рубль днем слегка дешевеет к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 17 сентября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за снижающейся нефтью и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 72,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,54 руб./EUR1, подорожав на 14 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 10,15 копейки - до 78,41 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,73 копейки, до 72,5602 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,92 копейки, до 86,4614 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, инвесторы начинают готовиться к заседанию Федеральной резервной системы, которое пройдет на следующей неделе. Ожидается, что руководство американского ЦБ объявит на нем о начале постепенного сворачивания программы покупки активов.

Двухдневное заседание американского регулятора пройдет 21-22 сентября, результаты будут объявлены в среду вечером (21:00 МСК). Следом состоится пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в четверг министерство торговли страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения на 0,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Банк России предпочитает изменять ключевую ставку стандартными шагами, но готов при необходимости применять и нестандартные шаги, тем временем сообщила в пятницу журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России. "Предпочитаем стандартными, но когда обстоятельства требуют нестандартных шагов, мы на них готовы", - сказала председатель ЦБ.

Банк России полагает, что годовая инфляция в России в сентябре чуть-чуть повысится из-за эффекта базы. "Этот эффект базы в сентябре уйдет, и да, в октябре, наверное, мы ожидаем, что годовые показатели начнут снижаться", - отметила Набиуллина.

Глава Банка России также сообщила, что решение о повышении ключевой ставки в июле на 1 процентный пункт (п.п.) еще не полностью отыграно, может потребоваться дополнительно один или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

"... Наше июльское решение, когда мы сразу повысили ставку на 1 процентный пункт, еще не полностью, что называется, "отыгралось". Поэтому может потребоваться дополнительное повышение или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров", - сказала Набиуллина. "Конечно, в какой-то момент ставка вернется к нейтральному уровню, но это произойдет не раньше, чем мы будем уверены в устойчивом замедлении инфляции", - добавила глава ЦБ.

По ее словам, для начала снижения ключевой ставки нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. "Маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", - отметила Набиуллина.

Банк России в июле повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2% ранее. При этом регулятор стал прогнозировать снижение инфляции до 4,0-4,5% в 2022 году, тогда как ранее он ожидал ее возвращение к цели в 4% во втором полугодии 2022 года.

Первый шаг в сторону нормализации ДКП ЦБ сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%.

Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне постепенного восстановления производства нефти и нефтепродуктов американскими компаниям в регионе, пострадавшем от урагана "Ида".

В то же время цены как на Brent, так и на WTI, завершают неделю ростом более чем на 3%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу составляет $75,34 за баррель, что на 0,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,17 за баррель, что на 0,61% ниже итогового значения предыдущей сессии.

"Нефть сейчас не дает ощутимой поддержки российской валюте. В четверг Brent немного подросла, но воздержалась от повторного тестирования отметки 76 долларов за баррель, а сегодня и вовсе пошла на снижение, которое может получить развитие в течение дня, если трейдеры решат зафиксировать прибыль перед выходными. Спрос на доллар подугас, но в целом валюта остается устойчивой, и если давление на нефть усилится, до конца сессии не исключен штурм области 72,5 руб./$1. Однако на недельных графиках доллар в любом случае остается в минусе, если, конечно, не превысит уровень 73 руб./$1, что маловероятно", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Пара "доллар-рубль" укрепилась в четверг, валюты EM сегодня преимущественно слабеют. Вероятно, рубль в пятницу также немного ослабнет в преддверии выходных, дополнительный негатив может быть связан с умеренной коррекцией в нефтяных ценах. На следующей неделе состоится заседание ФРС, и инвесторы вряд ли перед ним будут проявлять высокий спрос на рисковые активы, к которым относится и рубль. Тем не менее в целом для рубля складывается позитивный фон, и, вероятно, курс пары "доллар-рубль" сегодня не сможет существенно превысить уровень в 73 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов остались в пятницу на уровне предыдущего торгового дня, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК продемонстрировали слабые разнонаправленные изменения. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,96% и 7,03% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,21% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 7,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 7,57% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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