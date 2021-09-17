Возможен рост котировок акций Diamondback Energy на 30% - "Фридом Финанс"

Объявленный обратный выкуп акций Diamondback Energy может привести к росту котировок бумаг эмитента на 30%, прогнозная цена - $103 за штуку, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Американский сланцевый нефтедобытчик Diamondback Energy объявил программу обратного выкупа акций в объеме $2 млрд, что соответствует примерно 14% от текущей капитализации компании. Кроме того, компания увеличит выплаты акционерам до 50% от свободного денежного потока начиная с четвертого квартала 2021 года. В июле-сентябре компания может сгенерировать операционный денежный поток в объеме более $1 млрд, в то время как капитальные затраты составят $430-480 млн. Как следствие, на выплаты акционерам может быть направлено около $300 млн, из которых $80 млн составят дивиденды, а более $200 млн - средства на выкуп собственных акций. Помимо увеличения акционерных выплат Diamondback Energy планирует досрочно погасить облигации в объеме $650 млн. По итогам второго квартала компания снизила чистый долг на $500 млн, до $7 млрд, и увеличила дивиденды на 12,5% кв/кв. По нашему мнению, анонс buyback приведет к существенному росту котировок бумаг. Наша целевая цена по акциям - $103 за бумагу, что соответствует потенциалу роста 30%", - пишет аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

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