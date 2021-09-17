Продолжение роста на рынке акций РФ в ближайшее время под вопросом - "Открытие Брокер"

Продолжение роста на рынке акций РФ в ближайшее время пока остается под вопросом, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер".

"Торги на российском рынке акций в пятницу преимущественно проходят в минусе, объёмы заметно снизились по сравнению с предыдущим днём. Недельное закрытие, скорее всего, состоится на рекордных значениях, но дальнейший рост пока не гарантируется, хотя по финансовым мультипликаторам отечественные акции остаются достаточно дешёвыми. Для более уверенного разворота вниз необходима вторая вершина в районе 4060 пунктов по индексу Мосбиржи или обновление рекордов выше 4080 пунктов для продолжения роста", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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