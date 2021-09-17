Акции Visa и Mastercard - ставка на долгосрочные инвестиции - BCS Express

Покупка акций Visa Inc. и Mastercard Inc. интересна инвесторам как ставка на долгосрочные инвестиции, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Акции Visa и Mastercard имеют долгосрочный потенциал роста котировок и могут представлять интерес для инвесторов. В моменте бумаги значительно переоценены по многим мультипликаторам, поэтому на короткой дистанции возможно продолжение коррекции - в ожидании лучших точек для входа акции следует держать "на карандаше". Более выигрышным вариантом выглядит Visa за счет больших масштабов, меньшей долговой нагрузки, высокой рентабельности и маржинальности чистой прибыли. Но у Mastercard более высокий потенциал роста, судя по средним оценкам Уолл-стрит. Для диверсификации в портфель можно добавить обе акции. Общая рекомендация по Visa и Mastercard - покупать бумаги на долгий срок", - пишет Гаврилов в аналитическом материале инвесткомпании.

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