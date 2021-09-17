Акции Роснефти, Газпрома и РусАла будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Роснефти", "Газпрома" и "РусАла" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт Игорь Галактионов напоминает, что "Роснефть" может получить разрешение на экспорт природного газа через газопровод Северный поток - 2. На фоне новостей акции компании подскочили на 5% и обновили исторический максимум.

"Это не первый раз, когда "Роснефть" пытается получить доступ к экспортным мощностям "Газпрома", - подчеркивает аналитик. - Однако сейчас шансы на положительное решение выросли, поскольку законодательство ЕС искусственно ограничивает экспортный потенциал Северного потока - 2, запрещая "Газпрому" использовать его более чем на 50% мощности. Выходом из положения может быть доступ к экспорту другой российской компании, и у "Роснефти" есть все шансы ей стать. Запрашиваемый объем, по данным СМИ, составляет 10 млрд кубометров газа. Этот объем "Роснефть" может начать продавать за рубеж в 2022 г. В масштабах нефтяного бизнеса компании это небольшая величина, но в условиях высоких цен на газ в Европе она может позитивно повлиять на результаты и поддержать котировки акций".

Цены на газ в Европе на этой неделе взлетели до рекордных значений. Октябрьские фьючерсы на газ с поставкой на хабе TTF в среду почти достигли $1000 за баррель, после чего началась коррекция. Однако даже после охлаждения рынка цены остаются на высоком уровне, а прогнозы не дают поводов ожидать существенного снижения в ближайшие месяцы, отмечает Галактионов.

"При такой конъюнктуре акции "Газпрома" обновили максимумы за 13 лет и в моменте достигали 344 руб. за одну акцию, - констатирует эксперт. - Несмотря на рост, потенциал еще сохраняется. Форвардная дивидендная доходность при консервативном расчете превышает 10% против 5-6% в среднем за последние несколько лет. Это позволяет рассчитывать на дальнейший апсайд, который вполне может реализоваться в краткосрочной перспективе. Ближайшей целью может стать уровень исторических максимумов 370 руб. за акцию".

Ключевым фактором привлекательности "РусАла", по мнению стратега инвесткомпании, является возможность делевереджа за счет высоких цен на алюминий и денежных поступлений от участия в байбэк "Норникеля". В сентябре компания уже погасила досрочно часть долга перед Сбербанком в размере 27 млрд руб. Существующие прогнозы предполагают, что цены на алюминий останутся высокими в 2022г. Это, на взгляд эксперта, позволит компании продолжить сокращение долговой нагрузки, что будет увеличивать денежный поток в пользу акционеров.

"Акции "РусАла" на этой неделе снизились на фоне обсуждения новой налоговой политики для сектора. Тем не менее предварительная оценка нового механизма позволяет предположить, что для алюминиевой компании нагрузка вырастет не так существенно, чтобы ощутимо ухудшить инвестиционный кейс. Конкретные параметры могут стать известны уже на выходных, что отразится на динамике котировок на следующей неделе", - полагает Галактионов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.