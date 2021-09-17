"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PayPal с целью $340

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целевой ценой $340 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $264, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что последний год для PayPal выдался весьма успешным с точки зрения разработки и внедрения новых функций для своего платежного сервиса, основные из которых: выпуск кредитных карт, торговля криптовалютами, сервис бизнес-профилей и прочее. В будущем компания планирует запустить такие функции, как брокерское обслуживание, высокодоходные сберегательные счета и инструменты для расчета личного бюджета. Эксперты инвесткомпании считают, что данные меры будут способствовать притоку новых клиентов и росту средней выручки на пользователя.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 10,4% и выставлении стоп-заявки на уровне $264 риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают стратеги "Финама".

PayPal Holdings - крупнейшая дебетовая электронная платежная система.

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