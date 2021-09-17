Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4400-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4400-4500 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 находится на нижней границе в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает 4600 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370-4400 пунктов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Они обращают внимание на то, что в пятницу мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Данные розничных продаж в июле были пересмотрены в сторону понижения, в результате чего августовский показатель увеличился на 0,7% м/м, что показывает неожиданный рост по сравнению с прогнозом сокращения на 0,9%. Розничные продажи без учета автомобилей повысились на 1,8% м/м, превзойдя прогноз, закладывавший снижение на 0,2%. Рост продаж был обусловлен сильной динамикой онлайн-сегмента, которая компенсировала продолжающееся снижение оборотов в автосалонах. Таким образом, на взгляд аналитиков, экономика США демонстрирует признаки восстановления, которое, впрочем, происходит достаточно неравномерно.

"Накануне были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 11 сентября. Этот показатель составил 332 тыс., превзойдя оценки в 320 тыс. В то же время стоит отметить, что количество заявок остается около минимальных значений, поскольку число увольнений стабилизируется на фоне экономического спада, связанного с ростом заболеваемости COVID-19", - указывают эксперты "Фридом Финанс".

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