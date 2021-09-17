Рубль будет торговаться в диапазонах 72-73 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 72-73 руб./$1 и 85-86 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Ключевым фактором на этой неделе для укрепления рубля стал прогноз курса инфляции. На прошлом заседании ЦБ было принято решение поднять ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 6,75%. В дальнейших комментариях Эльвира Набиуллина рассказала, что инфляция не снижается и достигнет пиковых значений по итогам сентября. На укреплении рубля также сказался рост цен на нефть: стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent поднялась выше $75 за баррель, впервые с 2 августа", - напоминает эксперт.

Также на этой неделе отмечался рекордный рост цен на газ в Европе, который был сбит заявлением Норвегии о поставках дополнительных объемов. Ценовой пик прошел на фоне информации о готовности запуска Северного потока - 2.

"Рынок государственных ценных бумаг живет в ожидании повышения ставки ЦБ - предполагаем, что в октябре она может достигнуть 7%. Вследствие этого доходность по коротким ОФЗ выросла до 7% годовых, по длинным - до 7,15% годовых. Других потрясений и драйверов не отмечаем, выборы в России вряд ли повлияют на движение валют, соответственно, если не произойдет существенных изменений на рынке энергоносителей, доллар на следующей неделе будет торговаться в коридоре 72-73 руб./$1, евро - 85-86 руб./EUR1", - прогнозирует Зотов.

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