Справедливая доходность новых бондов ЛК "Европлан" находится на уровне 8,5-8,6% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность новых 3,5-летних облигаций ЛК "Европлан" серии 001Р-04 находится на уровне 8,5-8,6% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"ЛК "Европлан" 24 сентября откроет книгу заявок на 3,5-летние облигации серии 001Р-04 на сумму не менее 5 млрд руб. с амортизацией номинала по 10% в дату окончания 5-14-го купонов. Индикатив по купону пока не был озвучен. Бумаги "Европлана" торгуются с премией в среднем 180 б.п. относительно кривой ОФЗ, исходя из чего мы видим справедливую доходность нового выпуска на уровне 8,5-8,6% годовых", - указывает аналитик инвестбанка Александр Афонин.

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